Бастрыкин ждёт подробностей смерти пенсионерки из Гремячинска

В СМИ сообщается, что 93-летняя пенсионерка из Гремячинска была лишена доступа к скорой медицинской помощи в связи из-за неубранного снега вблизи жилого дома. 13 января у пожилой женщины ухудшилось самочувствие. Родственники вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая не смогла проехать к дому из-за нерасчищенного снега. 93-летнюю пациентку пришлось транспортировать до машины скорой помощи по снегу. Спустя несколько дней пациентка скончалась в больнице.