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Posted 30 января, 08:32

Published 30 января, 08:32

Modified 30 января, 08:54

Updated 30 января, 08:54

Следком требует доклада о смерти пенсионерки в Гремячинске

Бастрыкин ждёт подробностей смерти пенсионерки из Гремячинска

30 января 2025, 08:32
Фото: sledcom.ru.

Следком требует доклада о смерти пенсионерки в Гремячинске

К женщине во двор из-за снега не проехала скорая помощь

Председателю СК России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о проверке обстоятельств, препятствовавших госпитализации пенсионерки в Пермском крае, которая впоследствии скончалась. Об этом сообщают в пресс-службе Следкома.

В СМИ сообщается, что 93-летняя пенсионерка из Гремячинска была лишена доступа к скорой медицинской помощи в связи из-за неубранного снега вблизи жилого дома. 13 января у пожилой женщины ухудшилось самочувствие. Родственники вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая не смогла проехать к дому из-за нерасчищенного снега. 93-летнюю пациентку пришлось транспортировать до машины скорой помощи по снегу. Спустя несколько дней пациентка скончалась в больнице.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Пермскому краю организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, отмечают в ведомстве.

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#Происшествия#Общество#Скр#Су скр#Александр Бастрыкин
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