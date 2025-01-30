Детский психолог из Пермского края не платит алименты собственному ребенку

Алексей Ситников родился 21 сентября 1981 года в деревне Нежданово Верещагинского района Пермского края. По решению суда он обязан перечислять алименты на содержание сына Александра, родившегося в 2014 году, однако он этого не делает. При этом по месту регистрации мужчина не проживает и на связь не выходит. Известно, что может проживать в Москве или Московской области. В социальных сетях Ситников позиционирует себя как семейный и детский психолог. Активно ведет онлайн консультации по биоэнергетической практике и восстановлению здоровья.