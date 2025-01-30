Детский психолог из Пермского края не платит алименты собственному ребенку

Posted 30 января, 06:37
Published 30 января, 06:37
Modified 30 января, 06:39
Updated 30 января, 06:39
Детского психолога из Пермского края разыскивают судебные приставы. Специалист не платил алименты на содержание собственного ребенка и задолжал сыну более миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУФССП.
Алексей Ситников родился 21 сентября 1981 года в деревне Нежданово Верещагинского района Пермского края. По решению суда он обязан перечислять алименты на содержание сына Александра, родившегося в 2014 году, однако он этого не делает. При этом по месту регистрации мужчина не проживает и на связь не выходит. Известно, что может проживать в Москве или Московской области. В социальных сетях Ситников позиционирует себя как семейный и детский психолог. Активно ведет онлайн консультации по биоэнергетической практике и восстановлению здоровья.
Приставы просят помочь найти должника. Если Вы обладаете информацией о местонахождении данного лица, сообщите в дежурную часть ведомства по телефонам: 8 (342) 220-11-60, 8-912-49-81-306. Судебные приставы-исполнители в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов вправе осуществлять обработку, в том числе, распространять биометрические персональные данные без согласия должника. За неуплату алиментов предусматривается уголовная ответственность и наказание вплоть до реального лишения свободы.