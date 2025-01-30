Глава Пермского округа ушёл в отставку

Posted 30 января, 07:37
Published 30 января, 07:37
Modified 30 января, 07:39
Updated 30 января, 07:39
Владимир Цветов покидает пост главы Пермского муниципального округа. Депутаты местной думы приняли его отставку на заседании 30 января, сообщает телеграм-канал «На местах».
И.о. главы на период проведения конкурсных процедур будет первый заместитель главы округа Ольга Андрианова.
Слухи о назначении чиновницы появились еще в декабре. Тогда же сообщалось, что глава округа Владимир Цветов покинет свой пост и устроится в одну из краевых структур.