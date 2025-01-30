properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 07:37

Published 30 января, 07:37

Modified 30 января, 07:39

Updated 30 января, 07:39

Владимир Цветов покинул пост главы Пермского муниципального округа

Глава Пермского округа ушёл в отставку

30 января 2025, 07:37
Фото: properm.ru.

Владимир Цветов покинул пост главы Пермского муниципального округа

Возглавлять муниципалитет временно будет Ольга Андрианова

Владимир Цветов покидает пост главы Пермского муниципального округа. Депутаты местной думы приняли его отставку на заседании 30 января, сообщает телеграм-канал «На местах».

И.о. главы на период проведения конкурсных процедур будет первый заместитель главы округа Ольга Андрианова.

Слухи о назначении чиновницы появились еще в декабре. Тогда же сообщалось, что глава округа Владимир Цветов покинет свой пост и устроится в одну из краевых структур.

Читайте также:
Андрей Кокорев проведет анализ концессионных соглашений в Пермском округеКуратор ЖКХ в мэрии Перми сообщил, что покидает постКраевой министр переходит на работу в мэрию Перми
#Политика#Назначение#Назначения#Пермский округ#Пермский муниципальный округ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика