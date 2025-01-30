Глава СК России Бастрыкин взял на контроль дело о разрушении дома в Прикамье

В январе в строении произошло обрушение потолочных перекрытий, а также прорыв трубы системы отопления, в результате чего две квартиры были повреждены. Несмотря на то, что жильцы оказались в условиях, угрожающих их жизни и здоровью, мер к предоставлению им жилья из маневренного фонда не принято, обращения пострадавших проигнорировали.