Глава СК России Бастрыкин взял на контроль дело о разрушении дома в Прикамье

Posted 30 января, 15:09
Published 30 января, 15:09
Modified 30 января, 15:11
Updated 30 января, 15:11
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Углеуральском, сообщают в ведомстве. Информацию о ЧП жители дома прислали в аккаунте приемной Бастрыкина «ВКонтакте».
В публикации говорилось о непринятии мер к своевременному переселению жильцов многоквартирного дома на уд. Ватутина, 28 в рабочем поселке. Здание, 1962 года постройки, признали аварийным еще в 2019 году. Сейчас здание находится в непригодном состоянии ввиду значительного износа несущих конструкций.
В январе в строении произошло обрушение потолочных перекрытий, а также прорыв трубы системы отопления, в результате чего две квартиры были повреждены. Несмотря на то, что жильцы оказались в условиях, угрожающих их жизни и здоровью, мер к предоставлению им жилья из маневренного фонда не принято, обращения пострадавших проигнорировали.
В СУ СК России по Пермскому краю по доводам комментария возбуждено уголовное дело.
❗️Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Валерьевича Головкина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.