properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 15:09

Published 30 января, 15:09

Modified 30 января, 15:11

Updated 30 января, 15:11

Глава СК России Бастрыкин взял на контроль дело о разрушении дома в Прикамье

Глава СК России Бастрыкин взял на контроль дело о разрушении дома в Прикамье

30 января 2025, 15:09
Фото: ЧП ДТП Пермь.
Сюжет
Коммунальный рай
Прокуратура также начала проверку соблюдения прав жителей аварийного дома.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Углеуральском, сообщают в ведомстве. Информацию о ЧП жители дома прислали в аккаунте приемной Бастрыкина «ВКонтакте».

В публикации говорилось о непринятии мер к своевременному переселению жильцов многоквартирного дома на уд. Ватутина, 28 в рабочем поселке. Здание, 1962 года постройки, признали аварийным еще в 2019 году. Сейчас здание находится в непригодном состоянии ввиду значительного износа несущих конструкций.

В январе в строении произошло обрушение потолочных перекрытий, а также прорыв трубы системы отопления, в результате чего две квартиры были повреждены. Несмотря на то, что жильцы оказались в условиях, угрожающих их жизни и здоровью, мер к предоставлению им жилья из маневренного фонда не принято, обращения пострадавших проигнорировали.

В СУ СК России по Пермскому краю по доводам комментария возбуждено уголовное дело.

❗️Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Валерьевича Головкина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В Углеуральском ночью обрушилась кровля жилого дома
Узнать подробнее
#Происшествия#Общество#Коммунальный рай#Коммунальный ад#Бастрыкин#Александр Бастрыкин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика