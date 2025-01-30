Клиенты СОГАЗа могут урегулировать убытки по ОСАГО полностью онлайн

Теперь клиенты СОГАЗа могут в удобном формате не только подать документы для урегулирования страхового случая, но и получить компенсацию без визита в офис. Онлайн-урегулирование доступно в личном кабинете на сайте СОГАЗа, чат-боте в Telegram, а также на портале Госуслуги. В последнем случае сведения об автомобиле и водителе, указанные в личном кабинете Госуслуг, будут внесены в заявление автоматически.