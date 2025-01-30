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Posted 30 января, 09:11

Published 30 января, 09:11

Modified 30 января, 09:15

Updated 30 января, 09:15

МЧС предупреждает о тумане и гололедно-изморозевых отложениях в Прикамье

МЧС предупреждает о тумане и гололедно-изморозевых отложениях в Прикамье

30 января 2025, 09:11
Фото: fusionbrain.ai.
Остерегайтесь глыб снега и льда, свисающих с крыш зданий.

Завтра, 31 января, в Пермском крае местами ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения диаметром 35 мм и более. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных территориях прогнозируется туман.

Из-за таких неблагоприятных погодных явлений в регионе могут возникнуть обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, а также дорожные заторы и увеличение числа ДТП. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют жителям не находиться рядом с линиями электропередач, а при авариях на электросетях обесточить все приборы. Перед тем, как приблизиться ко входу в здание, поднимите голову вверх и убедитесь, что с крыши не свисают глыбы снега или сосульки.

Предупредите о погоде своих близких. Если вы стали очевидцем происшествия, немедленно позвонить в экстренные службы по номерам 01, 101 или 112.

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