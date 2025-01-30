МЧС предупреждает о тумане и гололедно-изморозевых отложениях в Прикамье

Из-за таких неблагоприятных погодных явлений в регионе могут возникнуть обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, а также дорожные заторы и увеличение числа ДТП. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют жителям не находиться рядом с линиями электропередач, а при авариях на электросетях обесточить все приборы. Перед тем, как приблизиться ко входу в здание, поднимите голову вверх и убедитесь, что с крыши не свисают глыбы снега или сосульки.