МЧС предупреждает о тумане и гололедно-изморозевых отложениях в Прикамье

Posted 30 января, 09:11
Published 30 января, 09:11
Modified 30 января, 09:15
Updated 30 января, 09:15
Завтра, 31 января, в Пермском крае местами ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения диаметром 35 мм и более. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных территориях прогнозируется туман.
Из-за таких неблагоприятных погодных явлений в регионе могут возникнуть обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, а также дорожные заторы и увеличение числа ДТП. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют жителям не находиться рядом с линиями электропередач, а при авариях на электросетях обесточить все приборы. Перед тем, как приблизиться ко входу в здание, поднимите голову вверх и убедитесь, что с крыши не свисают глыбы снега или сосульки.
Предупредите о погоде своих близких. Если вы стали очевидцем происшествия, немедленно позвонить в экстренные службы по номерам 01, 101 или 112.