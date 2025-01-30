Мечты о пиве и шашлыке подвели жителя Краснокамска под статью

Posted 30 января, 05:40
Published 30 января, 05:40
Modified 30 января, 05:53
Updated 30 января, 05:53
Жителя Краснокамска будут судить за попытку украсть из магазина восемь бутылок пива, упаковку шашлыка и упаковку куриных крылышек. Мужчина хотел достойно отметить встречу со старым знакомым, но ему помешал прохожий, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Дело было в сентябре прошлого года. Два приятеля случайно встретились и решили отметить это. Они купили на двоих 10 бутылок пива, выпили их, но им показалось мало. Тогда у одного из них созрел план обокрасть магазин. Не посвящая друга в детали плана, он пошел в супермаркет на ул. Карла Маркса, сложил в корзину восемь бутылок пива различных марок, упаковку мясного шашлыка и упаковку куриных крылышек и, не заходя на кассу, пошел к выходу. Сотрудница магазина маневр заметила и попыталась остановить воришку, но тот бросился к выходу. Далеко убежать злоумышленник не смог — его остановил прохожий, отобрал угощение и вернул его в супермаркет.
В отношение неудачливого похитителя возбудили уголовное дело. Фигурант свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Пояснил, что совершил преступление, так как был пьян. Расследование завершено, дело направлено в суд.