Мечты о пиве и шашлыке подвели жителя Краснокамска под статью

Дело было в сентябре прошлого года. Два приятеля случайно встретились и решили отметить это. Они купили на двоих 10 бутылок пива, выпили их, но им показалось мало. Тогда у одного из них созрел план обокрасть магазин. Не посвящая друга в детали плана, он пошел в супермаркет на ул. Карла Маркса, сложил в корзину восемь бутылок пива различных марок, упаковку мясного шашлыка и упаковку куриных крылышек и, не заходя на кассу, пошел к выходу. Сотрудница магазина маневр заметила и попыталась остановить воришку, но тот бросился к выходу. Далеко убежать злоумышленник не смог — его остановил прохожий, отобрал угощение и вернул его в супермаркет.