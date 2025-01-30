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Posted 30 января, 05:40

Published 30 января, 05:40

Modified 30 января, 05:53

Updated 30 января, 05:53

Мечты о пиве и шашлыке подвели жителя Краснокамска под статью

Мечты о пиве и шашлыке подвели жителя Краснокамска под статью

30 января 2025, 05:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Краснокамск
Мужчина хотел угостить давнего приятеля.

Жителя Краснокамска будут судить за попытку украсть из магазина восемь бутылок пива, упаковку шашлыка и упаковку куриных крылышек. Мужчина хотел достойно отметить встречу со старым знакомым, но ему помешал прохожий, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Дело было в сентябре прошлого года. Два приятеля случайно встретились и решили отметить это. Они купили на двоих 10 бутылок пива, выпили их, но им показалось мало. Тогда у одного из них созрел план обокрасть магазин. Не посвящая друга в детали плана, он пошел в супермаркет на ул. Карла Маркса, сложил в корзину восемь бутылок пива различных марок, упаковку мясного шашлыка и упаковку куриных крылышек и, не заходя на кассу, пошел к выходу. Сотрудница магазина маневр заметила и попыталась остановить воришку, но тот бросился к выходу. Далеко убежать злоумышленник не смог — его остановил прохожий, отобрал угощение и вернул его в супермаркет.

В отношение неудачливого похитителя возбудили уголовное дело. Фигурант свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Пояснил, что совершил преступление, так как был пьян. Расследование завершено, дело направлено в суд.

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#Краснокамск#Кража#Уголовное дело
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