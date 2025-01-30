Мошенники притворяются руководством ПГНИУ и обманывают сотрудников и студентов

Posted 30 января, 08:25
Published 30 января, 08:25
Modified 30 января, 08:27
Updated 30 января, 08:27
В Пермском классическом университете (ПГНИУ) активизировались телефонные мошенники. Сообщения от имени руководства вуза приходят сотрудникам, преподавателям и студентам образовательного учреждения. В пресс-службе ПГНИУ предупреждают, что университет этим не занимается.
Чтобы не стать жертвой неизвестных злоумышленников, проверяйте номер телефона, с которого вам поступило сообщение. Если рассылка фейковая, номер будет скрыт. Кроме того, внимательно изучите аккаунт отправителя, обязательно посмотрите на имя пользователя (@username). Не вступайте в переписку и не отвечайте не сообщения от незнакомцев. Лучше свяжитесь с руководителем, преподавателем или коллегой лично. Кроме того, не передавайте данные банковской карты третьим лицам и не сообщайте другим людям коды в СМС, полученные от банка.
Это не единичный случай мошенничества: в октябре сотрудников и студентов ПГНИУ уже предупреждали о махинациях.