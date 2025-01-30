properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 08:25

Published 30 января, 08:25

Modified 30 января, 08:27

Updated 30 января, 08:27

Мошенники пишут сотрудникам и студентам ПГНИУ от имени руководства вуза

Мошенники притворяются руководством ПГНИУ и обманывают сотрудников и студентов

30 января 2025, 08:25
Фото: properm.ru.

Мошенники пишут сотрудникам и студентам ПГНИУ от имени руководства вуза

Сюжет
ПГНИУ
В вузе напомнили, как обезопасить себя от злоумышленников.

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) активизировались телефонные мошенники. Сообщения от имени руководства вуза приходят сотрудникам, преподавателям и студентам образовательного учреждения. В пресс-службе ПГНИУ предупреждают, что университет этим не занимается.

Чтобы не стать жертвой неизвестных злоумышленников, проверяйте номер телефона, с которого вам поступило сообщение. Если рассылка фейковая, номер будет скрыт. Кроме того, внимательно изучите аккаунт отправителя, обязательно посмотрите на имя пользователя (@username). Не вступайте в переписку и не отвечайте не сообщения от незнакомцев. Лучше свяжитесь с руководителем, преподавателем или коллегой лично. Кроме того, не передавайте данные банковской карты третьим лицам и не сообщайте другим людям коды в СМС, полученные от банка.

Это не единичный случай мошенничества: в октябре сотрудников и студентов ПГНИУ уже предупреждали о махинациях.

Читайте также:
Противогаз в помощь. В Ботаническом саду ПГНИУ расцвел цветок с запахом гниющего мясаПермяков предупреждают о псевдогазете с рекламой «волшебных» лекарствМошенники зовут пермяков сниматься в кино
#Общество#ПГНИУ#Пермь#Мошенники#Пермский университет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика