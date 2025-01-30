Мошенники притворяются руководством ПГНИУ и обманывают сотрудников и студентов

Чтобы не стать жертвой неизвестных злоумышленников, проверяйте номер телефона, с которого вам поступило сообщение. Если рассылка фейковая, номер будет скрыт. Кроме того, внимательно изучите аккаунт отправителя, обязательно посмотрите на имя пользователя (@username). Не вступайте в переписку и не отвечайте не сообщения от незнакомцев. Лучше свяжитесь с руководителем, преподавателем или коллегой лично. Кроме того, не передавайте данные банковской карты третьим лицам и не сообщайте другим людям коды в СМС, полученные от банка.