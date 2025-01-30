Насильника трехлетней девочки из Елох приговорили к колонии строгого режима

О чудовищном преступлении стало известно из социальных сетей. Маленькая девочка воспитывается вместе с шестью братьями и сестрами, 16 июня она играла во дворе. К девочке подошел мужчина и позвал ее «посмотреть борщевик». После чего завел ее за дом и начал насиловать. Не исключается, что мужчина собирался убить ребенка, но его спугнула соседка. Когда не вернувшегося поздно вечером домой ребенка стали искать, ее обнаружили в крови и без сознания на месте преступления.