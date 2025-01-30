Насильника трехлетней девочки из Елох приговорили к колонии строгого режима

Posted 30 января, 14:48
Published 30 января, 14:48
Modified 30 января, 14:56
Updated 30 января, 14:56
В Верещагинском суде завершилось рассмотрение уголовного дела об изнасиловании трехлетней девочки из села Елохи. 31-детнего мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После освобождения мужчине еще на полтора года ограничат свободу. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании — речь шла о половой неприкосновенности малолетней 2021 года рождения.
Сам осужденный вину в содеянном не признал, рассказали в инстанции. Он сообщил следствию и суду, что никакого преступления не совершал.
Обвиняемый в изнасиловании трехлетней девочке жителю деревне Елохи был задержан 25 июня. Следствие считает, что 31-летний мужчина издевался над ребенком несколько часов. Согласно материалам дела, с восьми вечера 16 июня до часу ночи 17 июня рядом с одним из деревенских домов, используя беспомощное состояние малолетней 2021 года рождения, а также применяя к ней физическое насилие, мужчина совершил в отношении нее половое сношение (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ).
О чудовищном преступлении стало известно из социальных сетей. Маленькая девочка воспитывается вместе с шестью братьями и сестрами, 16 июня она играла во дворе. К девочке подошел мужчина и позвал ее «посмотреть борщевик». После чего завел ее за дом и начал насиловать. Не исключается, что мужчина собирался убить ребенка, но его спугнула соседка. Когда не вернувшегося поздно вечером домой ребенка стали искать, ее обнаружили в крови и без сознания на месте преступления.