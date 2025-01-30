properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 14:48

Published 30 января, 14:48

Modified 30 января, 14:56

Updated 30 января, 14:56

Насильника трехлетней девочки из Елох приговорили к колонии строгого режима

Насильника трехлетней девочки из Елох приговорили к колонии строгого режима

30 января 2025, 14:48
Фото: 1MI.
Сюжет
Домашнее насилие
Прошлым летом сосед позвал маленькую девочку «посмотреть борщевик».

В Верещагинском суде завершилось рассмотрение уголовного дела об изнасиловании трехлетней девочки из села Елохи. 31-детнего мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После освобождения мужчине еще на полтора года ограничат свободу. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании — речь шла о половой неприкосновенности малолетней 2021 года рождения.

Сам осужденный вину в содеянном не признал, рассказали в инстанции. Он сообщил следствию и суду, что никакого преступления не совершал.

Обвиняемый в изнасиловании трехлетней девочке жителю деревне Елохи был задержан 25 июня. Следствие считает, что 31-летний мужчина издевался над ребенком несколько часов. Согласно материалам дела, с восьми вечера 16 июня до часу ночи 17 июня рядом с одним из деревенских домов, используя беспомощное состояние малолетней 2021 года рождения, а также применяя к ней физическое насилие, мужчина совершил в отношении нее половое сношение (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ).

О чудовищном преступлении стало известно из социальных сетей. Маленькая девочка воспитывается вместе с шестью братьями и сестрами, 16 июня она играла во дворе. К девочке подошел мужчина и позвал ее «посмотреть борщевик». После чего завел ее за дом и начал насиловать. Не исключается, что мужчина собирался убить ребенка, но его спугнула соседка. Когда не вернувшегося поздно вечером домой ребенка стали искать, ее обнаружили в крови и без сознания на месте преступления.

#Происшествия#Общество#Суд#Насилие#Домашнее насилие#Детское насилие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика