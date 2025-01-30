Организаторов похищений людей в рехабе «Титан» просят отправить в колонию на 12 лет

Гособвинитель в своей речи назвала факты преступлений полностью доказанными, в том числе — показаниями свидетелей и потерпевших. Она попросила назначить всем десяти обвиняемым реальные сроки наказания — от восьми до двенадцати лет колонии. Кроме того, по требованию прокуратуры после освобождения из колонии обвиняемые не должны заниматься деятельностью по организации реабилитационных центров.