Организаторов похищений людей в рехабе «Титан» просят отправить в колонию на 12 лет

Posted 30 января, 09:42
Published 30 января, 09:42
Modified 30 января, 10:09
Updated 30 января, 10:09
В Перми завершается рассмотрение уголовного дела о похищениях и незаконном удержании людей в пермском реабилитационном центре «Титан». Сегодня в Пермском краевом суде начались прения сторон, с версией обвинения выступила прокурор Анастасия Копысова. Адвокатов десяти обвиняемых по делу суд заслушает 6 февраля. Все обвиняемые вины не признают.
По ходатайству адвокатов потерпевших и обвиняемых значительная часть процесса прошла в закрытом режиме, сейчас слушателей и прессу в зал суда допустили. Но фотографирование и видеосъемка до вынесения приговора запрещены.
Гособвинитель в своей речи назвала факты преступлений полностью доказанными, в том числе — показаниями свидетелей и потерпевших. Она попросила назначить всем десяти обвиняемым реальные сроки наказания — от восьми до двенадцати лет колонии. Кроме того, по требованию прокуратуры после освобождения из колонии обвиняемые не должны заниматься деятельностью по организации реабилитационных центров.
Обвинение в незаконном похищении людей, совершенном организованной группой лиц по предварительному сговору (ст.126 ч.3 п.а УК РФ), в 2022 году было предъявлено десятерым организаторам «Титана». Они находятся в СИЗО уже три года.
Гособвинение просит назначить директору центра Денису Клобукову и психологу Сергею Швалеву по 12 лет колонии строгого режима. Психологам и консультантам Вячеславу Болкисеву, программному руководителю «Титана» Рамилю Димухаметову и Илье Ашлапову — по 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Специалисту по авитальной активности и аддиктивному поведению Сергею Шебеко и сотруднику центра Андрею Крупнину — по 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Максиму Микову и Андрею Рязанову — по 8 лет лишения свободы.
В отношении еще одного обвиняемого по делу «Титана» производство приостановлено. Во время судебных разбирательств специалист по авитальной активности и аддиктивному поведению Андрей Радостев заключил контракт с Минобороны РФ и отправился служить в зону СВО.
Кроме того, гособвинитель Копысова попросила удовлетворить гражданские иски о возмещении морального вреда всем 12 бывшим пациентам центра «Титан», признанным следствием потерпевшими.
Следствие утверждает, что в 2018–2022 годах под видом фиктивного оказания реабилитационных услуг страдающим алкогольной, наркотической и других форм зависимости, получали незаконную прибыль. Центр был создан в 2010 году психиатром Юрием Вагиным, сейчас он живет во Франции.
Соучастники вводили в заблуждение родственников пациентов относительно способов и методов проводимого лечения. Тем временем реабилитантам, помещенным в центр, должная профессиональная помощь не оказывалась, сотрудники не имели необходимого медицинского образования и специальных познаний в области выявления, лечения и профилактики заболеваний, действовали без применения официально проверенных методик лечения. Организаторы центра «Титан» были задержаны в январе 2022 года.