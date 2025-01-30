properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 12:07

Published 30 января, 12:07

Modified 30 января, 12:09

Updated 30 января, 12:09

Оркестр Теодора Курентзиса отметит 20-летний юбилей в Перми

Оркестр Теодора Курентзиса отметит 20-летний юбилей в Перми

30 января 2025, 12:07
Фото: Теодор Курентзис и musicAeterna / VK.
Сюжет
Театр оперы и балета
MusicAeterna исполнит Вторую симфонию Густава Малера.

Оркестр musicAeterna Теодора Курентзиса отметит 20-летие юбилейным туром, в ходе которого выступит в Перми. Музыканты выступят в Пермском театре оперы и балета 12 марта, сообщается в паблике оркестра.

«Ровно 20 лет назад, 31 января 2005 года созданные Теодором Курентзисом камерный оркестр Musica Aeterna Ensemble и камерный хор The New Siberian Singers, позже переименованные в musicAeterna, дали свой первый концерт. За 20 лет musicAeterna стала одним из самых востребованных музыкальных коллективов в мире», — говорится в сообщении.

В ходе тура оркестр будет исполнять Вторую симфонию Густава Малера. 8 марта ее услышат в Красноярской краевой филармонии, 10-го — в Новосибирске, где начался творческий путь musicAeterna. 12 марта музыканты выступят в Пермском театре оперы и балета, где они записывали трилогию опер Моцарта — Да Понте и работали с режиссерами «первой лиги» Питером Селларсом, Ромео Кастеллуччи и Робертом Уилсоном. 14 и 15 марта — музыканты дадут два концерта в Московской консерватории, а 17-го выступят в Большом зале филармонии Санкт-Петербурга. 20 мартаоркестр представит Девятую симфонию Антона Брукнера в Лахта Холле.

Во второй половине марта musicAeterna отправится с этой программой на гастроли в Испанию и даст пять концертов в Мадриде, Барселоне и Овьедо.

Читайте также:
Теодор Курентзис вернулся в европейские театрыДве постановки Пермского театра оперы и балета лишились лицензииПермяк Dj Smash не смог оспорить отказ в регистрации товарного знака
#Театр оперы и балета#Курентзис#Теодор курентзис#Оперный театр#Музыка#Musicaaeterna#Пермский театр оперы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика