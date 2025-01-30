Оркестр Теодора Курентзиса отметит 20-летний юбилей в Перми

Posted 30 января, 12:07
Published 30 января, 12:07
Modified 30 января, 12:09
Updated 30 января, 12:09
Оркестр musicAeterna Теодора Курентзиса отметит 20-летие юбилейным туром, в ходе которого выступит в Перми. Музыканты выступят в Пермском театре оперы и балета 12 марта, сообщается в паблике оркестра.
«Ровно 20 лет назад, 31 января 2005 года созданные Теодором Курентзисом камерный оркестр Musica Aeterna Ensemble и камерный хор The New Siberian Singers, позже переименованные в musicAeterna, дали свой первый концерт. За 20 лет musicAeterna стала одним из самых востребованных музыкальных коллективов в мире», — говорится в сообщении.
В ходе тура оркестр будет исполнять Вторую симфонию Густава Малера. 8 марта ее услышат в Красноярской краевой филармонии, 10-го — в Новосибирске, где начался творческий путь musicAeterna. 12 марта музыканты выступят в Пермском театре оперы и балета, где они записывали трилогию опер Моцарта — Да Понте и работали с режиссерами «первой лиги» Питером Селларсом, Ромео Кастеллуччи и Робертом Уилсоном. 14 и 15 марта — музыканты дадут два концерта в Московской консерватории, а 17-го выступят в Большом зале филармонии Санкт-Петербурга. 20 мартаоркестр представит Девятую симфонию Антона Брукнера в Лахта Холле.
Во второй половине марта musicAeterna отправится с этой программой на гастроли в Испанию и даст пять концертов в Мадриде, Барселоне и Овьедо.