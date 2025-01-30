Оркестр Теодора Курентзиса отметит 20-летний юбилей в Перми

В ходе тура оркестр будет исполнять Вторую симфонию Густава Малера. 8 марта ее услышат в Красноярской краевой филармонии, 10-го — в Новосибирске, где начался творческий путь musicAeterna. 12 марта музыканты выступят в Пермском театре оперы и балета, где они записывали трилогию опер Моцарта — Да Понте и работали с режиссерами «первой лиги» Питером Селларсом, Ромео Кастеллуччи и Робертом Уилсоном. 14 и 15 марта — музыканты дадут два концерта в Московской консерватории, а 17-го выступят в Большом зале филармонии Санкт-Петербурга. 20 мартаоркестр представит Девятую симфонию Антона Брукнера в Лахта Холле.