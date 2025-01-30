Основатели Kronung Group рассказали о планах на 2025 год

Posted 30 января, 13:40
Published 30 января, 13:40
Modified 30 января, 13:40
Updated 30 января, 13:40
Игнатий Найда отметил, что прошедший год стал настоящим испытанием для девелоперов. Рост ключевой ставки сделал покупку жилья менее доступной, что усложняет реализацию уже построенных объектов. Также происходят изменения на рынке земельных участков, что влияет на кредитные условия банков, предлагающих кредиты на строительство под залог земельного участка, пишет ko.ru.
В условиях таких вызовов застройщики обязаны искать новые способы для продвижения своих проектов. Несмотря на сложности, Kronung Group активно развивает сектор жилой недвижимости. Генеральный директор Филипп Шраге подчеркнул, что в 2024 году началось строительство жилого комплекса «Кронунг ЮГ» в Новогорелове. Кроме того, компания продолжает развивать коммерческую недвижимость и уже подписала контракты на создание двух торговых центров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Несмотря на высокие процентные ставки по депозитам, компания Kronung Group продолжает развивать свою деятельность в сфере торговой недвижимости. Филипп Шраге отметил, что коммерческие объекты представляют собой долгосрочные инвестиции с периодом окупаемости от 5 до 10 лет. Он уверен, что интерес к качественным торговым площадям будет расти.
Сложности в строительстве жилых комплексов усилились после отмены льготной ипотеки в России. Тем не менее Шраге и Найда уверены в перспективах своего первого крупного проекта в Новогорелове. Они подчеркнули, что данный проект изначально разрабатывался с более высокими стандартами качества, чем принято в этом районе. Среди преимуществ дома — невысокая этажность, привлекательная архитектура, дизайнерская отделка холлов. Внутри предусматривается лобби и коворкинг, а благоустроенная территория будет включать игровые и спортивные площадки. Квартиры планируется продавать по рыночной цене.
Основатели Kronung Group также поделились своими планами на 2025 год. В ближайшей перспективе компания планирует запуск закрытых паевых фондов, которые предоставят частным инвесторам с капиталом от 500 тысяч рублей возможность инвестировать в коммерческую недвижимость. Управлением активами займется специализированная компания.
Кроме того, Kronung Group занимается проектами в сфере жилой недвижимости, в том числе строительством двух многоквартирных домов бизнес-класса и жилого поселка, состоящего из 200 частных домов и 100 таунхаусов. Компания также активно поддерживает социальные проекты. В числе реализованных инициатив — строительство детского сада, рассчитанного на 105 мест, в Санкт-Петербурге.