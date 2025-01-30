Основатели Kronung Group рассказали о планах на 2025 год

Сложности в строительстве жилых комплексов усилились после отмены льготной ипотеки в России. Тем не менее Шраге и Найда уверены в перспективах своего первого крупного проекта в Новогорелове. Они подчеркнули, что данный проект изначально разрабатывался с более высокими стандартами качества, чем принято в этом районе. Среди преимуществ дома — невысокая этажность, привлекательная архитектура, дизайнерская отделка холлов. Внутри предусматривается лобби и коворкинг, а благоустроенная территория будет включать игровые и спортивные площадки. Квартиры планируется продавать по рыночной цене.