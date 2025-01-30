Пермяк пытался переслать в США части автомата и пулемёта. Фото

Posted 30 января, 05:38
Published 30 января, 05:38
Modified 30 января, 05:39
Updated 30 января, 05:39
УФСБ России по Пермскому краю совместно с Пермской таможней пресечен канал контрабанды огнестрельного оружия и его составных частей за рубеж. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий у жителя Перми изъяты из незаконного оборота составные части автомата Калашникова и ручного пулемета Калашникова, которые планировались к незаконной поставке в США в целях последующей реализации на внутреннем рынке.
На основании переданных УФСБ материалов отделом дознания Пермской таможни в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Решением Щербинского районного суда Москвы подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года.
Прошлым летом Соликамский городской суд признал местного жителя Илью Гильманова виновным в контрабанде вооружения в Европу и США (ч. 1 ст. 226.1). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно. Также мужчину оштрафовали на 60 тыс. рублей.