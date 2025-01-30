Пермяк пытался переслать в США части автомата и пулемёта. Фото

Прошлым летом Соликамский городской суд признал местного жителя Илью Гильманова виновным в контрабанде вооружения в Европу и США (ч. 1 ст. 226.1). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно. Также мужчину оштрафовали на 60 тыс. рублей.