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Posted 30 января, 05:38

Published 30 января, 05:38

Modified 30 января, 05:39

Updated 30 января, 05:39

Пермяк отправил в США части автомата Калашникова и ручного пулемёта

Пермяк пытался переслать в США части автомата и пулемёта. Фото

30 января 2025, 05:38
Фото: УФСБ по Пермскому краю.

Пермяк отправил в США части автомата Калашникова и ручного пулемёта

Сюжет
ФСБ
Посылка задержана, мужчина осуждён.

УФСБ России по Пермскому краю совместно с Пермской таможней пресечен канал контрабанды огнестрельного оружия и его составных частей за рубеж. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий у жителя Перми изъяты из незаконного оборота составные части автомата Калашникова и ручного пулемета Калашникова, которые планировались к незаконной поставке в США в целях последующей реализации на внутреннем рынке.

На основании переданных УФСБ материалов отделом дознания Пермской таможни в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Решением Щербинского районного суда Москвы подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года.

Прошлым летом Соликамский городской суд признал местного жителя Илью Гильманова виновным в контрабанде вооружения в Европу и США (ч. 1 ст. 226.1). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно. Также мужчину оштрафовали на 60 тыс. рублей.

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#Происшествия#Суд#Пермь#ФСБ#Контрабанда#Оружие#Огнестрельное оружие
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