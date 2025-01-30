Пермяки резко сократили объемы и размеры взятых в банках кредитов

Posted 30 января, 04:41
Published 30 января, 04:41
Modified 30 января, 04:42
Updated 30 января, 04:42
Жители Пермского края за 2024 год взяли 1,26 млн. кредитов на 280,45 млрд рублей. По объему кредитования регион занимает 15-ю позицию в России, сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ).
Отметим, что в Прикамье, как и в целом по России, наблюдается серьезное падение объемов кредитования относительно 2023 года. Так, кредитов пермяки взяли на 11% меньше, чем в 2023 году (тогда был отмечен показатель в 1,45 млн. кредитов), а их объем стал меньше на 215 (в 2023 году было 353,42 млрд. рублей).
В перечень ТОП-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования за весь 2024 год вошли: Москва — 4,40 млн кредитов на 1,81 трлн рублей (по сравнению с 2023 г. кол-во -7%, объем -23%), Московская обл. — 3,72 млн кредитов на 1,23 трлн рублей (кол-во -8%, объем -23%), Санкт-Петербург — 2,26 млн кредитов на 808,15 млрд рублей (количество -8%, объем -25%), Краснодарский край — 2,57 млн кредитов на 655,39 млрд рублей (кол-во -6%, объем -21%), Татарстан — 1,72 млн кредитов на 518,01 млрд рублей (кол-во -9%, объем -19%).
В декабре граждане в общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования оформили в банках 2,93 млн кредитов на общую сумму 715,63 млрд рублей. Это самый низкий уровень кредитования за последние 2 года как с точки зрения количества оформленных кредитных договоров, так и с точки зрения общего объема заемных денежных средств.
В целом по стране в годовом отношении общее количество выдач снизилось на 48%, объем — на 59%. В декабре 2023 г. было оформлено 5,66 млн кредитов на 1,75 трлн рублей. По сравнению с ноябрем 2024 г. количество выдач сократилось на 15%, объем — на 10%. В ноябре 2024 года было выдано 3,46 млн кредитов на 791,57 млрд рублей.
Всего за прошедший год банки выдали 62,92 млн кредитов на 16,01 трлн рублей. По сравнению с 2023 годом количество выдач снизилось на 9%, объем — на 21%. В 2023 г. было выдано 69,11 млн кредитов на 20,25 трлн рублей.
Судебные приставы Пермского края прекратили 303 исполнительных производства по кредитным обязательствам на сумму около 25 млн рублей в отношении 118 участников специальной военной операции.