Пермяки резко сократили объемы и размеры взятых в банках кредитов

Отметим, что в Прикамье, как и в целом по России, наблюдается серьезное падение объемов кредитования относительно 2023 года. Так, кредитов пермяки взяли на 11% меньше, чем в 2023 году (тогда был отмечен показатель в 1,45 млн. кредитов), а их объем стал меньше на 215 (в 2023 году было 353,42 млрд. рублей).