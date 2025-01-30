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Posted 30 января, 04:41

Published 30 января, 04:41

Modified 30 января, 04:42

Updated 30 января, 04:42

Жители Прикамья за 2024 год взяли 1,26 млн. кредитов на 280,45 млрд рублей

Пермяки резко сократили объемы и размеры взятых в банках кредитов

30 января 2025, 04:41
Фото: 1MI.

Жители Прикамья за 2024 год взяли 1,26 млн. кредитов на 280,45 млрд рублей

Жители края за 2024 год взяли 1,26 млн. кредитов на 280,45 млрд рублей, что существенно меньше, чем годом ранее.

Жители Пермского края за 2024 год взяли 1,26 млн. кредитов на 280,45 млрд рублей. По объему кредитования регион занимает 15-ю позицию в России, сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ).

Отметим, что в Прикамье, как и в целом по России, наблюдается серьезное падение объемов кредитования относительно 2023 года. Так, кредитов пермяки взяли на 11% меньше, чем в 2023 году (тогда был отмечен показатель в 1,45 млн. кредитов), а их объем стал меньше на 215 (в 2023 году было 353,42 млрд. рублей).

В перечень ТОП-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования за весь 2024 год вошли: Москва — 4,40 млн кредитов на 1,81 трлн рублей (по сравнению с 2023 г. кол-во -7%, объем -23%), Московская обл. — 3,72 млн кредитов на 1,23 трлн рублей (кол-во -8%, объем -23%), Санкт-Петербург — 2,26 млн кредитов на 808,15 млрд рублей (количество -8%, объем -25%), Краснодарский край — 2,57 млн кредитов на 655,39 млрд рублей (кол-во -6%, объем -21%), Татарстан — 1,72 млн кредитов на 518,01 млрд рублей (кол-во -9%, объем -19%).

В декабре граждане в общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования оформили в банках 2,93 млн кредитов на общую сумму 715,63 млрд рублей. Это самый низкий уровень кредитования за последние 2 года как с точки зрения количества оформленных кредитных договоров, так и с точки зрения общего объема заемных денежных средств.

В целом по стране в годовом отношении общее количество выдач снизилось на 48%, объем — на 59%. В декабре 2023 г. было оформлено 5,66 млн кредитов на 1,75 трлн рублей. По сравнению с ноябрем 2024 г. количество выдач сократилось на 15%, объем — на 10%. В ноябре 2024 года было выдано 3,46 млн кредитов на 791,57 млрд рублей.

Всего за прошедший год банки выдали 62,92 млн кредитов на 16,01 трлн рублей. По сравнению с 2023 годом количество выдач снизилось на 9%, объем — на 21%. В 2023 г. было выдано 69,11 млн кредитов на 20,25 трлн рублей.

Судебные приставы Пермского края прекратили 303 исполнительных производства по кредитным обязательствам на сумму около 25 млн рублей в отношении 118 участников специальной военной операции.

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