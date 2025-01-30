Под автобусом у остановки Мильчакова провалился асфальт

Posted 30 января, 05:35
Published 30 января, 05:35
Modified 30 января, 05:38
Updated 30 января, 05:38
Сегодня днем, около 10:10, в Перми у остановки Мильчакова на дороге провалилась плита под автобусом. Об этом сообщил Telegram-канал «Эх, дороги» компании ВЕТТА. На участке копится пробка.
Как рассказали в официальном Telegram-канале городского дептранса, автобусы №3, 19, 30, 36, 45, 54, 55, 59, 72 и 77, следующие в направлении Гознака, разворачиваются у Центрального рынка из-за невозможности проезда участка на шоссе Космонавтов. Корреспондент Properm.ru направила запрос в пресс-службу министерства транспорта Пермского края, готовится ответ.