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Posted 30 января, 06:26

Published 30 января, 06:26

Modified 30 января, 06:39

Updated 30 января, 06:39

Пожарные в Перми спасли из горящей квартиры шесть человек

Пожарные в Перми спасли от огня шесть человек

30 января 2025, 06:26
Фото: 1MI.

Пожарные в Перми спасли из горящей квартиры шесть человек

В результате пожара в квартире на Веденеева травмирована женщина.

В ходе тушения пожара в квартире жилого дома на ул. Веденеева, газодымозащитники при помощи спасустройств вывели на свежий воздух шесть человек. Травмирована женщина, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в Перми, в доме по улице Веденеева поступило 29 января в 00:42. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 18 человек личного состава и шести единиц техники.

Площадь пожара составила 20 метров квадратных. Горение было ликвидировано в 00:53.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В торговом центре «Семь пятниц» днем 28 января была объявлена пожарная тревога. Очевидцы пишут, что загорелся потолок на одном из этажей.

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#Происшествия#Пермь#Пожар#Гу мчс#ГУ МЧС Прикамья
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