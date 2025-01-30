Пожарные в Перми спасли от огня шесть человек

Posted 30 января, 06:26
Published 30 января, 06:26
Modified 30 января, 06:39
Updated 30 января, 06:39
В ходе тушения пожара в квартире жилого дома на ул. Веденеева, газодымозащитники при помощи спасустройств вывели на свежий воздух шесть человек. Травмирована женщина, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре в Перми, в доме по улице Веденеева поступило 29 января в 00:42. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 18 человек личного состава и шести единиц техники.
Площадь пожара составила 20 метров квадратных. Горение было ликвидировано в 00:53.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В торговом центре «Семь пятниц» днем 28 января была объявлена пожарная тревога. Очевидцы пишут, что загорелся потолок на одном из этажей.