Приставы рассказали, что запрещенного пермяки пытались пронести в суды в прошлом году

Posted 30 января, 07:13
Published 30 января, 07:13
Modified 30 января, 07:15
Updated 30 января, 07:15
В 2024 году судебные приставы по ОУПДС изъяли у посетителей судов и мировых участков Пермского края 368 опасных предметов, представляющих опасность для окружающих. Подробнее сообщают в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.
Среди изъятых предметов: два электрошоковых устройства, легковоспламеняющиеся жидкости, ножи, лезвия, отвертки, ножницы, пилочки для ногтей и многое другое.
Чаще всего на вопрос судебного пристава о наличии запрещенных предметов граждане отвечают отрицательно. Только благодаря усиленному контролю удается не допустить присутствия в суде вооруженного человека.
Так, в октябре 2024 года в ходе осуществления пропускного режима в здание Ленинского районного суда Перми при осмотре ручной клади у 26-летнего мужчины был обнаружен мультитул.
Месяцем позже был задержан еще один пермяк, пытавшийся пронести в Свердловский районный суд многофункциональный складной нож. При этом, за пару минут до этого, гражданин уверял судебного пристава по ОУПДС, что какие-либо запрещенные предметы у него отсутствуют.
Рекордсменкой по забывчивости оказалась 61-летняя пермячка. Женщина запамятовала, что в ее сумке находится сразу пять колюще-режущих предметов. Два канцелярских и три складных ножа были обнаружены у нее с помощью металлодетектора при попытке пройти в Ленинский районный суд.
За умышленный обман и намеренное сокрытие запрещенных в суде предметов все нарушители привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила».
В декабре адвокат пыталась пронести в пермское СИЗО-1 «запрещенку». На контрольно-пропускном пункте учреждения на вопрос сотрудника о наличии запрещенных предметов, адвокат ответила, что таковых не имеется. В результате досмотра металлодетектор выдал сигнал о наличии металлических предметов в ее одежде. При дополнительной проверке металлодетектором в заднем кармане ее брюк была обнаружена флеш-карта.