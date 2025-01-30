Приставы рассказали, что запрещенного пермяки пытались пронести в суды в прошлом году

В декабре адвокат пыталась пронести в пермское СИЗО-1 «запрещенку». На контрольно-пропускном пункте учреждения на вопрос сотрудника о наличии запрещенных предметов, адвокат ответила, что таковых не имеется. В результате досмотра металлодетектор выдал сигнал о наличии металлических предметов в ее одежде. При дополнительной проверке металлодетектором в заднем кармане ее брюк была обнаружена флеш-карта.