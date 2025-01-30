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Posted 30 января, 15:58

Published 30 января, 15:58

Modified 30 января, 16:00

Updated 30 января, 16:00

Россельхознадзор оштрафовал Чайковскую птицефабрику за кусты и деревья

Россельхознадзор оштрафовал Чайковскую птицефабрику за кусты и деревья

30 января 2025, 15:58
В 2024 году при проверке Россельхознадзор выявил на птицефабрике множественные нарушения.

29 января сотрудники Россельхознадзора оштрафовали АО «Птицефабрика Чайковская» за то, что предприятие не выполнило в срок установленные ранее требования (ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ) и не устранило выявленные нарушения.

В декабре 2024 года по согласованию с прокуратурой Пермского края инспекторы Россельхознадзора выехали на предприятие с инспекцией. Птицефабрике ранее выдали предписание: очистить территорию от зеленых насаждений.

В ходе проведения мероприятия было выявлено, что на территории административно — хозяйственной части, возле яйцесортировального цеха обнаружены насаждения деревьев, что является условием для гнездования дикой и синантропной птицы.

Выявленное нарушение свидетельствует о нарушении требований Ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках).

В деятельности птицефабрики в Пермском крае выявлены многочисленные нарушения
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#Происшествия#Суд#Прокуратура
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