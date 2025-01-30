Россельхознадзор оштрафовал Чайковскую птицефабрику за кусты и деревья

Posted 30 января, 15:58
Published 30 января, 15:58
Modified 30 января, 16:00
Updated 30 января, 16:00
29 января сотрудники Россельхознадзора оштрафовали АО «Птицефабрика Чайковская» за то, что предприятие не выполнило в срок установленные ранее требования (ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ) и не устранило выявленные нарушения.
В декабре 2024 года по согласованию с прокуратурой Пермского края инспекторы Россельхознадзора выехали на предприятие с инспекцией. Птицефабрике ранее выдали предписание: очистить территорию от зеленых насаждений.
В ходе проведения мероприятия было выявлено, что на территории административно — хозяйственной части, возле яйцесортировального цеха обнаружены насаждения деревьев, что является условием для гнездования дикой и синантропной птицы.
Выявленное нарушение свидетельствует о нарушении требований Ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках).