Сегодня в Прикамье прощаются с двумя погибшими участниками СВО

Posted 30 января, 03:01
Published 30 января, 03:01
Modified 30 января, 03:05
Updated 30 января, 03:05
Сегодня, 30 января, в Пермском крае состоится прощание с двумя военнослужащими, погибшими в ходе проведения СВО.
Уроженец Кудымкара, 41-летний Анатолий Чугаев, погиб 26 ноября прошлого года, сообщили родственники изданию «Парма-Новости». Прощание пройдет в 12:00 по ул. Коркиных, 11а. В это же время в селе Большая Соснова состоится прощание с Виталием Кошелевым. Церемония пройдет на площади Храма в часть Владимирской иконы Божьей Матери (ул. Ворошилова, 1), информирует пресс-служба администрации Большесосновского муниципального округа. Подробностей о гражданской жизни военнослужащих власти не сообщают.
СВО началась 24 февраля 2022 года. Осенью того же года была проведена частичная мобилизация населения. Сейчас неизвестно, сколько россиян погибло в зоне боевых действий, так как эти данные не публикуются.