Сегодня в Прикамье прощаются с двумя погибшими участниками СВО

Уроженец Кудымкара, 41-летний Анатолий Чугаев, погиб 26 ноября прошлого года, сообщили родственники изданию «Парма-Новости». Прощание пройдет в 12:00 по ул. Коркиных, 11а. В это же время в селе Большая Соснова состоится прощание с Виталием Кошелевым. Церемония пройдет на площади Храма в часть Владимирской иконы Божьей Матери (ул. Ворошилова, 1), информирует пресс-служба администрации Большесосновского муниципального округа. Подробностей о гражданской жизни военнослужащих власти не сообщают.