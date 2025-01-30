properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 03:01

Published 30 января, 03:01

Modified 30 января, 03:05

Updated 30 января, 03:05

Виталий Кошелев — слева.

Сегодня в Прикамье прощаются с двумя погибшими участниками СВО

30 января 2025, 03:01
Фото: пресс-служба администрации Большесосновского муниципального округа, «Подслушано Кудымкар». Виталий Кошелев — слева.
Сюжет
Военная операция на Украине
Церемонии пройдут в селе Большая Соснова и в Кудымкаре.

 

Сегодня, 30 января, в Пермском крае состоится прощание с двумя военнослужащими, погибшими в ходе проведения СВО.

Уроженец Кудымкара, 41-летний Анатолий Чугаев, погиб 26 ноября прошлого года, сообщили родственники изданию «Парма-Новости». Прощание пройдет в 12:00 по ул. Коркиных, 11а. В это же время в селе Большая Соснова состоится прощание с Виталием Кошелевым. Церемония пройдет на площади Храма в часть Владимирской иконы Божьей Матери (ул. Ворошилова, 1), информирует пресс-служба администрации Большесосновского муниципального округа. Подробностей о гражданской жизни военнослужащих власти не сообщают.

СВО началась 24 февраля 2022 года. Осенью того же года была проведена частичная мобилизация населения. Сейчас неизвестно, сколько россиян погибло в зоне боевых действий, так как эти данные не публикуются.

Читайте также:
Завтра в Сивинском округе простятся с погибшим на СВО 21-летним парнемЭкс-вратарь гандбольного клуба «Пермские медведи» погиб на СВОНа СВО погиб 61-летний старший стрелок из Пермского края
#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика