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Posted 30 января, 12:52

Published 30 января, 12:52

Modified 30 января, 12:54

Updated 30 января, 12:54

Соликамского блогера приговорили к колонии за оправдание теракта на Крымском мосту

Соликамского блогера приговорили к колонии за оправдание теракта на Крымском мосту

30 января 2025, 12:52
Фото: Соцсети Олега Третьякова.
Сюжет
ФСБ
Мужчина уехал в 2022 году из России, а в 2023 вернулся и его арестовали.

Центральный окружной военный суд приговорил жителя Прикамья к шести годам исправительной колонии общего режима и еще на четыре года после освобождения запретил администрировать страницы в соцсетях и сайты в интернете. Он был признан виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), об этом сообщается на сайте инстанции.

Судя по публикациям правозащитных Telegram-каналов, речь идет о жителе Соликамска Олеге Третьякове. Как сообщается, в 2022 году на фоне частичной мобилизации мужчина перебрался жить в Казахстан. Но из-за болезни ребенка в 2023 году вернулся и был задержан по подозрению в оправдании терроризма. Мужчина вел свой видеоблог с мотопутешествиями, где в том числе рассказывал о том, что отправлял гуманитарную помощь на Украину.

Как указывается в официальном релизе, суд установил, что мужчина открыто «демонстрировал неприязнь к органам государственной власти Российской Федерации в связи с проводимой специальной военной операцией. Совершил публичное оправдание терроризма, разместив на своих персональных страницах в нескольких социальных сетях, доступных для ознакомления неограниченному кругу лиц, видеозаписи, содержащие публичное оправдание взрыва, совершенного на Крымском мосту 8 октября 2022 году».

Приговор в законную силу не вступил. 27 января в суд поступила апелляционная жалоба защиты Третьякова на вынесенное решение.

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#Общество#Суд#ФСБ#Прокуратура
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