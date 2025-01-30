Соликамского блогера приговорили к колонии за оправдание теракта на Крымском мосту

Posted 30 января, 12:52
Published 30 января, 12:52
Modified 30 января, 12:54
Updated 30 января, 12:54
Центральный окружной военный суд приговорил жителя Прикамья к шести годам исправительной колонии общего режима и еще на четыре года после освобождения запретил администрировать страницы в соцсетях и сайты в интернете. Он был признан виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), об этом сообщается на сайте инстанции.
Судя по публикациям правозащитных Telegram-каналов, речь идет о жителе Соликамска Олеге Третьякове. Как сообщается, в 2022 году на фоне частичной мобилизации мужчина перебрался жить в Казахстан. Но из-за болезни ребенка в 2023 году вернулся и был задержан по подозрению в оправдании терроризма. Мужчина вел свой видеоблог с мотопутешествиями, где в том числе рассказывал о том, что отправлял гуманитарную помощь на Украину.
Как указывается в официальном релизе, суд установил, что мужчина открыто «демонстрировал неприязнь к органам государственной власти Российской Федерации в связи с проводимой специальной военной операцией. Совершил публичное оправдание терроризма, разместив на своих персональных страницах в нескольких социальных сетях, доступных для ознакомления неограниченному кругу лиц, видеозаписи, содержащие публичное оправдание взрыва, совершенного на Крымском мосту 8 октября 2022 году».
Приговор в законную силу не вступил. 27 января в суд поступила апелляционная жалоба защиты Третьякова на вынесенное решение.