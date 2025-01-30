Соликамского блогера приговорили к колонии за оправдание теракта на Крымском мосту

Судя по публикациям правозащитных Telegram-каналов, речь идет о жителе Соликамска Олеге Третьякове. Как сообщается, в 2022 году на фоне частичной мобилизации мужчина перебрался жить в Казахстан. Но из-за болезни ребенка в 2023 году вернулся и был задержан по подозрению в оправдании терроризма. Мужчина вел свой видеоблог с мотопутешествиями, где в том числе рассказывал о том, что отправлял гуманитарную помощь на Украину.