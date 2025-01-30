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Posted 30 января, 06:25

Published 30 января, 06:25

Modified 30 января, 06:27

Updated 30 января, 06:27

Социальные выплаты и пособия в Прикамье проиндексируют на 9,5%. Кого это коснется

Социальные выплаты и пособия в Прикамье проиндексируют на 9,5%. Кого это коснется

30 января 2025, 06:25
Фото: 1MI.
Законопроект рассмотрят в марте.

Социальные выплаты и пособия для отдельных категорий населения в Пермском крае проиндексируют на 9,5%. Депутаты регионального Законодательного собрания рассмотрят инициативу в марте, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона также поручил краевому Минфину определить источники финансирования и организовать работу по внесению изменений в бюджет на 2025 год.

Среди проиндексированных выплат:

  • выплаты для жителей, работавших в тылу во времена Великой Отечественной войны, а также ветеранов труда, нуждающихся многодетных семей и жен участников СВО за рождение ребенка;
  • меры поддержки для отдельных категорий учащихся — сюда включены бесплатное питание, школьная форма и оплата проезда.

Помимо этого, с 1 апреля нынешнего года на 9,5% будет проиндексирована оплата труда работников бюджетных учреждений, не входящих в указанные категории. Например, сотрудники, напрямую не занимающиеся педагогической или медицинской деятельностью, но работающие в этой отрасли. К ним относятся работники административных отделов, юристы, экономисты, инженеры и сотрудники, обеспечивающие работу бюджетных учреждений.

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#Общество#Пермь#Индексация#Социальные выплаты
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