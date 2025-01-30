Социальные выплаты и пособия в Прикамье проиндексируют на 9,5%. Кого это коснется

Posted 30 января, 06:25
Published 30 января, 06:25
Modified 30 января, 06:27
Updated 30 января, 06:27
Социальные выплаты и пособия для отдельных категорий населения в Пермском крае проиндексируют на 9,5%. Депутаты регионального Законодательного собрания рассмотрят инициативу в марте, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона также поручил краевому Минфину определить источники финансирования и организовать работу по внесению изменений в бюджет на 2025 год.
Среди проиндексированных выплат:
Помимо этого, с 1 апреля нынешнего года на 9,5% будет проиндексирована оплата труда работников бюджетных учреждений, не входящих в указанные категории. Например, сотрудники, напрямую не занимающиеся педагогической или медицинской деятельностью, но работающие в этой отрасли. К ним относятся работники административных отделов, юристы, экономисты, инженеры и сотрудники, обеспечивающие работу бюджетных учреждений.