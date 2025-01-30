Строительная группа «Развитие» выкупила долгострой в центре Перми

Застройщик зарегистрировал новую организацию — ООО «Развитие Центр», ее возглавляет Татьяна Раева. Из базы контрагентов «СПАРК-Интерфакс» следует, что юрлицо создано 16 января. В группе «Развитие» пояснили «Ъ-Прикамье», что регистрация организации связана с новым проектом компании, и это долгострой на Екатерининской, 175. В течение двух-трех лет здесь планируется достроить объект площадью около 16 тыс. кв. м. По предварительным планам, в здании разместится бизнес-центр класса А. По словам председателя совета директоров СГ «Развитие» Алексея Раева, в Перми не хватает центров подобного уровня. Кроме офисных помещений, застройщик хочет разместить в здании точки питания и места для занятий спортом. Также не исключено, что часть объекта отведут под апартаменты высокого качества для тех гостей Перми, что посещают город с деловыми визитами.