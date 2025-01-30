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Posted 30 января, 04:59

Published 30 января, 04:59

Modified 30 января, 05:01

Updated 30 января, 05:01

Строительная группа «Развитие» выкупила долгострой в центре Перми

Строительная группа «Развитие» выкупила долгострой в центре Перми

30 января 2025, 04:59
Фото: сайт Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Пермского края.
Сюжет
Обманутые дольщики
Здание начали строить еще в 2004 году.

Долгострой в центре Перми на ул. Екатерининская, 175 выкупила строительная группа «Развитие». Недостроенное здание высотой 22 этажа находилось на продаже в течение полутора лет. Сумма сделки не раскрывается, актив продавался за 250 млн рублей, сообщает издание «Ъ-Прикамье».

Застройщик зарегистрировал новую организацию — ООО «Развитие Центр», ее возглавляет Татьяна Раева. Из базы контрагентов «СПАРК-Интерфакс» следует, что юрлицо создано 16 января. В группе «Развитие» пояснили «Ъ-Прикамье», что регистрация организации связана с новым проектом компании, и это долгострой на Екатерининской, 175. В течение двух-трех лет здесь планируется достроить объект площадью около 16 тыс. кв. м. По предварительным планам, в здании разместится бизнес-центр класса А. По словам председателя совета директоров СГ «Развитие» Алексея Раева, в Перми не хватает центров подобного уровня. Кроме офисных помещений, застройщик хочет разместить в здании точки питания и места для занятий спортом. Также не исключено, что часть объекта отведут под апартаменты высокого качества для тех гостей Перми, что посещают город с деловыми визитами.

В конце 2023 года Фонд защиты прав дольщиков Пермского края принял решение выплатить компенсации пермякам, ждущим свои квартиры в доме на Екатерининской, 175. Стройка началась еще в 2004 году, планировалось, что здесь будут ЖК, бизнес-центр и гостиница. Возведением многоэтажки занималось ООО «Производственное объединение „Пермпромжилстрой“», однако в 2013 году оно обанкротилось.

В конце декабря стало известно, что СГ «Развитие» хочет достроить еще один проблемный дом в Перми — ЖК «Компаунд Живаго».

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#Недвижимость#Общество#Обманутые дольщики#Пермь#Долгострой
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