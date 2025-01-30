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Posted 30 января, 12:19

Published 30 января, 12:19

Modified 30 января, 12:21

Updated 30 января, 12:21

Суд разрешил пермскому издателю платить сотрудникам зарплату

Суд разрешил пермскому издателю платить сотрудникам зарплату

30 января 2025, 12:19
Фото: properm.ru.
Суд в феврале может вынести решение по иску прокуратуры к пермскому «Центру деловой информации».

Арбитражный суд сегодня, 30 января, удовлетворил ходатайство пермского «Центра деловой информации» (ЦДИ) о частичной разблокировке банковских счетов. Информация опубликована в картотеке дела. На ближайшем заседании, 26 февраля, иск прокуратуры к издателю пермского «Бизнес-класса» будет рассмотрен в основном заседании. Соответчик ЦДИ, Пермская городская дума, ходатайствовал о рассмотрении дела без участия его представителя.

Ранее по требованию прокуратуры суд наложил обеспечительные меры на банковские счета ЦДИ. Был наложен арест на денежные средства (в том числе — будущие поступления), находящиеся на расчетных счетах в пределах 31,3 млн рублей. Эту сумму прокуратура просит в своем иске взыскать в пользу бюджета Перми в качестве применения последствий признания незаконности сделок.

На прошлом заседании Центр ходатайствовал о частичной разблокировке счетов — в части возможности выплаты заработной платы работников. Это ходатайство суд удовлетворил.

Прокуратура просит признать незаконными семь муниципальных контрактов между гордумой и ЦДИ, заключенных при наличии конфликта интересов. Ранее в Ленинском районном суде были удовлетворены требования ведомства об увольнении бывшего начальника пресс-службы Константина Шестакова в связи с выявленным коррупционным нарушением. Прокуратура в начале 2024 года уличила его в конфликте интересов при заключении госконтрактов с ЦДИ, поскольку экс-чиновник состоял в близких отношениях с учредителем ЦДИ Светланой Мазановой. Шестакову не удалось оспорить это решение в Пермском краевом суде и 8 ноября гордума внесла сведения об увольнении в связи с утратой доверия в государственный реестр.

Общество является постоянным получателем и оператором контрактов мэрии Перми, Пермской гордумы, Заксобрания и других структур госвласти. Всего с 2018 года дума и ЦДИ заключили 18 контрактов на сумму в 88,7 млн рублей и 16 госконтрактов с мэрией на 108,9 млн рублей.

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#Общество#Суд#Прокуратура
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