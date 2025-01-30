Суд разрешил пермскому издателю платить сотрудникам зарплату

Прокуратура просит признать незаконными семь муниципальных контрактов между гордумой и ЦДИ, заключенных при наличии конфликта интересов. Ранее в Ленинском районном суде были удовлетворены требования ведомства об увольнении бывшего начальника пресс-службы Константина Шестакова в связи с выявленным коррупционным нарушением. Прокуратура в начале 2024 года уличила его в конфликте интересов при заключении госконтрактов с ЦДИ, поскольку экс-чиновник состоял в близких отношениях с учредителем ЦДИ Светланой Мазановой. Шестакову не удалось оспорить это решение в Пермском краевом суде и 8 ноября гордума внесла сведения об увольнении в связи с утратой доверия в государственный реестр.