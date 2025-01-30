«Уралкалий» рассказал, как участвует в социально-экономическом развитии Соликамска

29 января 2025 года в Соликамске под председательством губернатора Дмитрия Махонина состоялось выездное заседание Правительства Пермского края и Совет директоров предприятий Соликамского муниципального округа. В рабочей программе принял участие генеральный директор «Уралкалия» Виталий Лаук. В рамках Совета директоров была представлена информация об участии компании в социально-экономическом развитии Соликамского муниципального округа за 2024 год и перспективах на 2025–2029 годы.