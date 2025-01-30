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Posted 30 января, 05:25

Published 30 января, 05:25

Modified 30 января, 05:27

Updated 30 января, 05:27

«Уралкалий» рассказал, как участвует в социально-экономическом развитии Соликамска

«Уралкалий» рассказал, как участвует в социально-экономическом развитии Соликамска

30 января 2025, 05:25
Фото: ПАО «Уралкалий».
«Уралкалий» представил информацию об участии компании в социально-экономическом развитии Соликамского муниципального округа в Пермском крае.

29 января 2025 года в Соликамске под председательством губернатора Дмитрия Махонина состоялось выездное заседание Правительства Пермского края и Совет директоров предприятий Соликамского муниципального округа. В рабочей программе принял участие генеральный директор «Уралкалия» Виталий Лаук. В рамках Совета директоров была представлена информация об участии компании в социально-экономическом развитии Соликамского муниципального округа за 2024 год и перспективах на 2025–2029 годы.

«Уралкалий» принимает активное участие в развитии городов присутствия, реализуя проекты, связанные с поддержкой спорта, культуры, образования, медицины и развития инфраструктуры. В 2024 году объем финансирования проектов и мероприятий, реализованных на территории Соликамского муниципального округа при поддержке компании, составил порядка 160 млн рублей.

Дмитрий Махонин совместно с представителями «Уралкалия» и администрации Соликамского муниципального округа осмотрел новый спортзал ММА, реконструкция и оснащение которого осуществляется при поддержке компании. Спортивный комплекс предусматривает зал борьбы, ударной техники, фитнес-зал. Концепцией комплекса предусмотрено развитие любительского спорта до профессионального уровня, а также предоставление спортивных услуг населению.

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