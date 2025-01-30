В Еловском и Сивинском округах сменились руководители администраций

Глава Еловского округа Антон Чечкин ушел в отставку. Его место в статусе исполняющего обязанности на время проведения конкурсных процедур будет занимать замглавы округа по развитию инфраструктуры Евгений Кустов. Кроме того, депутаты Думы Сивинского округа единогласно поддержали кандидатуру исполняющего полномочия главы округа — главы администрации Алексея Чурсова. Он приступит к своим обязанностям в пятницу, 31 января. Ранее Чурсов был заместителем главы администрации округа, начальником управления развития инфраструктуры.