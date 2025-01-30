В Еловском и Сивинском округах сменились руководители администраций

Posted 30 января, 10:19
Published 30 января, 10:19
Modified 30 января, 10:21
Updated 30 января, 10:21
В двух муниципалитетах Пермского края сегодня, 30 января, назначены новые главы. О кадровых изменениях сообщает Telegram-канал совета представительных органов муниципальных образований региона «На местах».
Глава Еловского округа Антон Чечкин ушел в отставку. Его место в статусе исполняющего обязанности на время проведения конкурсных процедур будет занимать замглавы округа по развитию инфраструктуры Евгений Кустов. Кроме того, депутаты Думы Сивинского округа единогласно поддержали кандидатуру исполняющего полномочия главы округа — главы администрации Алексея Чурсова. Он приступит к своим обязанностям в пятницу, 31 января. Ранее Чурсов был заместителем главы администрации округа, начальником управления развития инфраструктуры.
До этого стало известно об уходе в отставку главы Пермского муниципального округа Владимира Цветова. Его место в статусе и. о. на время проведения конкурсных процедур заняла Ольга Андрианова.