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Posted 30 января, 10:19

Published 30 января, 10:19

Modified 30 января, 10:21

Updated 30 января, 10:21

На фото — Алексей Чурсов

В Еловском и Сивинском округах сменились руководители администраций

30 января 2025, 10:19
Фото: Telegram-канал «На местах». На фото — Алексей Чурсов
Сюжет
Кадровые перестановки
Депутаты местных Дум поддержали кандидатуры чиновников.

В двух муниципалитетах Пермского края сегодня, 30 января, назначены новые главы. О кадровых изменениях сообщает Telegram-канал совета представительных органов муниципальных образований региона «На местах».

Глава Еловского округа Антон Чечкин ушел в отставку. Его место в статусе исполняющего обязанности на время проведения конкурсных процедур будет занимать замглавы округа по развитию инфраструктуры Евгений Кустов. Кроме того, депутаты Думы Сивинского округа единогласно поддержали кандидатуру исполняющего полномочия главы округа — главы администрации Алексея Чурсова. Он приступит к своим обязанностям в пятницу, 31 января. Ранее Чурсов был заместителем главы администрации округа, начальником управления развития инфраструктуры.

До этого стало известно об уходе в отставку главы Пермского муниципального округа Владимира Цветова. Его место в статусе и. о. на время проведения конкурсных процедур заняла Ольга Андрианова.

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#Политика#Общество#Кадровые перестановки#Пермь#Еловский муниципальный округ#Сивинский округ
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