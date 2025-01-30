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Posted 30 января, 06:43

Published 30 января, 06:43

Modified 30 января, 06:43

Updated 30 января, 06:43

В феврале ВТБ запускает в работу сервис самозапретов для защиты от мошенников

В феврале ВТБ запускает в работу сервис самозапретов для защиты от мошенников

30 января 2025, 06:43
Фото: 1MI.
Скоро граждане РФ получат возможность самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-кредиты через банки, «Госуслуги» и МФЦ, так как 1 марта в стране начинает действовать закон о предоставлении физлицам права на запрет выдачи необеспеченных кредитов.

Данная опция станет доступна на портале «Госуслуги», а с 1 марта по 1 сентября 2025 года желающие ввести такой запрет смогут обратиться в многофункциональные центры (МФЦ) в регионе своего проживания. Сведения о запрете включат в кредитную историю заемщика, пишет newsnn.ru.

Несколько российских банков уже ведут тестирование нового механизма, внедряя в свою систему нужные изменения. Например, ВТБ анонсировал запуск в феврале сервиса самоограничений в приложении и интернет-банке. Благодаря такой опции клиенты кредитной организации смогут в индивидуальном порядке вводить запрет на онлайн-операции, такие как оформление кредитов и снятие средств со вкладов.

Требования нового законодательства дают возможность россиянам дополнительно контролировать собственную кредитную историю, защищаясь от рисков неправомерного оформления кредитов третьими лицами. Вводящиеся меры становятся более востребованными на фоне увеличения случаев онлайн-мошенничества и кибератак на банковские счета.

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