В феврале ВТБ запускает в работу сервис самозапретов для защиты от мошенников

Несколько российских банков уже ведут тестирование нового механизма, внедряя в свою систему нужные изменения. Например, ВТБ анонсировал запуск в феврале сервиса самоограничений в приложении и интернет-банке. Благодаря такой опции клиенты кредитной организации смогут в индивидуальном порядке вводить запрет на онлайн-операции, такие как оформление кредитов и снятие средств со вкладов.