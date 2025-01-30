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Posted 30 января, 07:26

Published 30 января, 07:26

Modified 30 января, 07:28

Updated 30 января, 07:28

В Минтрансе раскрыли причину частичного провала автобуса в Индустриальном районе

В Минтрансе раскрыли причину частичного провала автобуса в Индустриальном районе

30 января 2025, 07:26
Фото: предоставлено читателем Properm.ru.
Сюжет
Пермские дороги
Из-за инцидента на шоссе Космонавтов образовалась пробка.

В министерстве транспорта Пермского края прокомментировали сегодняшний инцидент с автобусом у остановки Мильчакова в Перми. Как сообщили Properm.ru в пресс-службе ведомства, в ЧП попал автобус маршрута №120, выполняемого ООО «Дизель». Он провалился задними колесами в образовавшуюся яму на участке ремонтных работ. В результате инцидента никто не пострадал.

Фото: предоставлено читателем Properm.ru

По информации регионального управления автодорог и транспорта, причиной случившегося стало обрушение переувлажненного грунта (в связи с погодными условиями) при проведении работ подрядчиком ООО «АБЗ Дорстрой» по устройству ливневой канализации. Движение в одном направлении на участке улицы сейчас открыто обеспечено. Начаты работы по укреплению участка с использованием железобетонных плит. Специалисты утверждают, что все необходимые меры для стабилизации дорожной ситуации оперативно принимаются.

Сообщения о провале асфальта под автобусом появились в сети сегодня, 30 января, около 10:10. Из-за этого ряд автобусов был вынужден развернуться у Центрального рынка, так как проехать по шоссе Космонавтов не предоставлялось возможным.

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#Происшествия#Пермь#Пермские дороги#Автобус#Минтранс#Индустриальный район
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