В Минтрансе раскрыли причину частичного провала автобуса в Индустриальном районе

По информации регионального управления автодорог и транспорта, причиной случившегося стало обрушение переувлажненного грунта (в связи с погодными условиями) при проведении работ подрядчиком ООО «АБЗ Дорстрой» по устройству ливневой канализации. Движение в одном направлении на участке улицы сейчас открыто обеспечено. Начаты работы по укреплению участка с использованием железобетонных плит. Специалисты утверждают, что все необходимые меры для стабилизации дорожной ситуации оперативно принимаются.