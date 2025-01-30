В Минтрансе раскрыли причину частичного провала автобуса в Индустриальном районе

Posted 30 января, 07:26
Published 30 января, 07:26
Modified 30 января, 07:28
Updated 30 января, 07:28
В министерстве транспорта Пермского края прокомментировали сегодняшний инцидент с автобусом у остановки Мильчакова в Перми. Как сообщили Properm.ru в пресс-службе ведомства, в ЧП попал автобус маршрута №120, выполняемого ООО «Дизель». Он провалился задними колесами в образовавшуюся яму на участке ремонтных работ. В результате инцидента никто не пострадал.
По информации регионального управления автодорог и транспорта, причиной случившегося стало обрушение переувлажненного грунта (в связи с погодными условиями) при проведении работ подрядчиком ООО «АБЗ Дорстрой» по устройству ливневой канализации. Движение в одном направлении на участке улицы сейчас открыто обеспечено. Начаты работы по укреплению участка с использованием железобетонных плит. Специалисты утверждают, что все необходимые меры для стабилизации дорожной ситуации оперативно принимаются.
Сообщения о провале асфальта под автобусом появились в сети сегодня, 30 января, около 10:10. Из-за этого ряд автобусов был вынужден развернуться у Центрального рынка, так как проехать по шоссе Космонавтов не предоставлялось возможным.