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Posted 30 января, 13:41

Published 30 января, 13:41

Modified 30 января, 13:43

Updated 30 января, 13:43

В Перми директора компании будут судить за подкуп заказчика

В Перми директора компании будут судить за подкуп заказчика

30 января 2025, 13:41
Фото: 1MI.
Сюжет
Возле кормушки
Мужчина платил специалисту по закупкам компании-партнера за заключение контрактов.

В Перми будут судить директора компании-грузоперевозчика, рассказали в следкоме. Его обвиняют в коммерческом подкупе заказчика автотранспорта (ч. 2 ст. 204 УК РФ). По информации журналиста Properm.ru, речь идет о руководителе и владельце ООО «Металл Прикамья» Дмитрии Власове.

По данным следствия, с декабря 2022 года по август 2024 года мужчина незаконно переводил деньги специалисту по закупкам коммерческой организации по оптовой торговле машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства. «Материальная помощь» полагалась за выбор компании «Металл Прикамья» в качестве контрагента по договорам. Всего обвиняемый перевел партнеру 130 тыс. рублей.

Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками ОЭБ и ПК ГУ МВД России по Пермскому краю.

Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия#Общество#Суд#Возле кормушки#Прокуратура
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