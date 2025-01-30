В Перми директора компании будут судить за подкуп заказчика

В Перми будут судить директора компании-грузоперевозчика, рассказали в следкоме. Его обвиняют в коммерческом подкупе заказчика автотранспорта (ч. 2 ст. 204 УК РФ). По информации журналиста Properm.ru, речь идет о руководителе и владельце ООО «Металл Прикамья» Дмитрии Власове.



По данным следствия, с декабря 2022 года по август 2024 года мужчина незаконно переводил деньги специалисту по закупкам коммерческой организации по оптовой торговле машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства. «Материальная помощь» полагалась за выбор компании «Металл Прикамья» в качестве контрагента по договорам. Всего обвиняемый перевел партнеру 130 тыс. рублей.



Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками ОЭБ и ПК ГУ МВД России по Пермскому краю.