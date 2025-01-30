В Перми открылся хирургический стационар медцентра «Философия красоты и здоровья»

В круглосуточном хирургическом стационаре шесть этажей. Общая площадь помещений составляет 3000 квадратных метров. В стационаре три операционные, это обеспечивает возможность одновременного проведения нескольких операций. Также в здании есть реанимационное отделение и госпитальное отделение на тридцать пять коек. Лечением пациентов и уходом за ними будут заниматься более пятидесяти сотрудников, включая хирургов с высокой квалификацией и опытом работы более пятнадцати лет.