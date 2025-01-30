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Posted 30 января, 12:14

Published 30 января, 12:14

Modified 30 января, 12:15

Updated 30 января, 12:15

В Перми открылся хирургический стационар медцентра «Философия красоты и здоровья»

В Перми открылся хирургический стационар медцентра «Философия красоты и здоровья»

30 января 2025, 12:14
Фото: ГК «Медскан».
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В Перми начал работать круглосуточный хирургический стационар медцентра «Философия красоты и здоровья», входящего в ГК «Медскан». В новом корпусе будут оперировать высококвалифицированные хирурги. Объект построен и оснащен в соответствии с международными стандартами.

Церемонию открытия, которая прошла 24 января, посетили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, основатель ГК «Медскан» Евгений Туголуков, гендиректор ГК «Медскан» Тимур Мубаракшин и первый заместитель гендиректора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров. В мероприятии также приняли участие предприниматели и главы департаментов администраций края и города.

Дмитрий Махонин акцентировал внимание на том, что развитие системы здравоохранения является одним из ключевых приоритетов для региона. В связи с этим значительные бюджетные средства направляются на строительство, ремонт и модернизацию медучреждений. Кроме того, в регионе ведется работа по созданию условий для привлечения медиков и повышения их профессиональных компетенций.

Новый хирургический стационар представляет собой крупномасштабный проект в негосударственном секторе здравоохранения региона. На его реализацию выделено свыше 810 миллионов рублей.

В круглосуточном хирургическом стационаре шесть этажей. Общая площадь помещений составляет 3000 квадратных метров. В стационаре три операционные, это обеспечивает возможность одновременного проведения нескольких операций. Также в здании есть реанимационное отделение и госпитальное отделение на тридцать пять коек. Лечением пациентов и уходом за ними будут заниматься более пятидесяти сотрудников, включая хирургов с высокой квалификацией и опытом работы более пятнадцати лет.

Фото: ГК «Медскан»

Генеральный директор медицинского центра «Философия красоты и здоровья» Ирина Гневашева назвала новый стационар закономерным продолжением стратегии развития медцентра. Она уточнила, что эта стратегия состоит в предоставлении жителям Прикамья всех видов медицинской помощи, включая высокотехнологичную. Теперь наряду с диагностическими исследованиями и консультациями специалистов на базе центра можно проводить сложные операции.

Основные направления деятельности нового стационара включают общую хирургию, травматологию и ортопедию, флебологию, оперативную гинекологию и проктологию, урологию, заболевания лор-органов и пластическую хирургию. В ближайшей перспективе ожидается получение квот в рамках ОМС, чтобы обеспечить доступность для пациентов медпомощи по полису. Стационар оборудован самым современным и передовым оборудованием.

Заместитель главного врача по хирургии медицинского центра «Философия красоты и здоровья» Денис Панюшкин обратил внимание на уникальность стационара. Он отметил, что это самый крупный стационар среди частных медцентров, при нем есть собственное реанимационное отделение, отделение интенсивной терапии и анестезиология.

 

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