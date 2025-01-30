В прокуратуре называли районы Перми с самыми плохо убранными улицами

Posted 30 января, 05:53
Published 30 января, 05:53
Modified 30 января, 05:54
Updated 30 января, 05:54
С начала года, особенно в течение праздничных нерабочих дней, серьезно обострились проблемы с качеством содержания улично-дорожной сети и вывозом твердых бытовых отходов на всей территории Перми. Об этом сообщают в краевой прокуратуре.
По данным ведомства, органами прокуратуры Перми были организованы проверки соблюдения законодательства в указанных сферах. Для определения наиболее проблемных участков, среди прочего, проанализированы обращения граждан, публикации и комментарии в СМИ, соцсетях и мессенджерах, использованы результаты мониторинга, материалы рабочей группы Пермской городской Думы.
В каждом из районов города выявлены нарушения в части содержания дорожной сети, тротуаров и придомовых территорий. В действиях муниципального заказчика и подрядных организаций выявлено множество нарушений, наибольшее их количество — в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском районах города. По всем выявленным нарушениям приняты меры реагирования, в том числе возбуждены дела об административных правонарушениях.
По результатам проверок в сфере обращения с отходами прокуратурами внесено 13 представлений в связи с некачественным и несвоевременным вывозом бытовых отход с мест накопления, их захламлением.
В связи с текущими ухудшающимися погодными условиями, перепадами температур, а также обильными снегопадами органами прокуратуры продолжен мониторинг состояния ситуации. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, обещают в прокуратуре.