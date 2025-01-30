В прокуратуре называли районы Перми с самыми плохо убранными улицами

В каждом из районов города выявлены нарушения в части содержания дорожной сети, тротуаров и придомовых территорий. В действиях муниципального заказчика и подрядных организаций выявлено множество нарушений, наибольшее их количество — в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском районах города. По всем выявленным нарушениям приняты меры реагирования, в том числе возбуждены дела об административных правонарушениях.