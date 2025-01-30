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Posted 30 января, 05:53

Published 30 января, 05:53

Modified 30 января, 05:54

Updated 30 января, 05:54

Хуже всего убирают улицы от снега в трёх районах Перми

В прокуратуре называли районы Перми с самыми плохо убранными улицами

30 января 2025, 05:53
Фото: properm.ru.

Хуже всего убирают улицы от снега в трёх районах Перми

Сюжет
Коммунальный рай
Возбуждены дела об административных правонарушениях, вынесены представления.

С начала года, особенно в течение праздничных нерабочих дней, серьезно обострились проблемы с качеством содержания улично-дорожной сети и вывозом твердых бытовых отходов на всей территории Перми. Об этом сообщают в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, органами прокуратуры Перми были организованы проверки соблюдения законодательства в указанных сферах. Для определения наиболее проблемных участков, среди прочего, проанализированы обращения граждан, публикации и комментарии в СМИ, соцсетях и мессенджерах, использованы результаты мониторинга, материалы рабочей группы Пермской городской Думы.

В каждом из районов города выявлены нарушения в части содержания дорожной сети, тротуаров и придомовых территорий. В действиях муниципального заказчика и подрядных организаций выявлено множество нарушений, наибольшее их количество — в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском районах города. По всем выявленным нарушениям приняты меры реагирования, в том числе возбуждены дела об административных правонарушениях.

По результатам проверок в сфере обращения с отходами прокуратурами внесено 13 представлений в связи с некачественным и несвоевременным вывозом бытовых отход с мест накопления, их захламлением.

В связи с текущими ухудшающимися погодными условиями, перепадами температур, а также обильными снегопадами органами прокуратуры продолжен мониторинг состояния ситуации. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, обещают в прокуратуре.

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#Коммунальный рай#Пермь#Тбо#Прокуратура#Уборка снега#Уборка улиц
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