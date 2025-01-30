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Posted 30 января, 04:09

Published 30 января, 04:09

Modified 30 января, 04:11

Updated 30 января, 04:11

В Соликамске появятся новый бассейн и детская поликлиника

В Соликамске появятся новый бассейн и детская поликлиника

30 января 2025, 04:09
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Медицина в Прикамье
Средства на строительство бассейна заложены в краевую Адресную инвестиционную программу.

В Соликамске в ближайшие годы построят бассейн с универсальными залами и детскую поликлинику. Строительство медицинского учреждения на 200 посещений в смену власти планируют начать в текущем году, а бассейна — в следующем. Об этом стало известно во время рабочего визита губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в город.

Властям Прикамья поручено держать вопрос появления социальных объектов на особом контроле и приступить к стройке в срок. Глава администрации Соликамского округа Александр Русанов в своем Telegram-канале отметил, что обсудил проект универсального дворца спорта с бассейном на четыре дорожки. Средства на возведение спортивного объекта предусмотрены в Адресной инвестиционной программе Пермского края. По словам Русанова, сейчас ведется разработка проектно-сметной документации, после чего ее направят на государственную экспертизу. А к будущей детской поликлинике планируют построить новую дорогу по проспекту Юбилейному.

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#Общество#Медицина в Прикамье#Пермь#Проект#Соликамск#Бассейн#Детская поликлиника#Адресная инвестиционная программа
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