В Соликамске появятся новый бассейн и детская поликлиника

Властям Прикамья поручено держать вопрос появления социальных объектов на особом контроле и приступить к стройке в срок. Глава администрации Соликамского округа Александр Русанов в своем Telegram-канале отметил, что обсудил проект универсального дворца спорта с бассейном на четыре дорожки. Средства на возведение спортивного объекта предусмотрены в Адресной инвестиционной программе Пермского края. По словам Русанова, сейчас ведется разработка проектно-сметной документации, после чего ее направят на государственную экспертизу. А к будущей детской поликлинике планируют построить новую дорогу по проспекту Юбилейному.