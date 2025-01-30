В Углеуральском ночью обрушилась кровля жилого дома

23 января 2025 года в 2-х этажном жилом доме произошло частичное обрушение части кровли. В результате происшествия никто не пострадал. Как писали в соцсетях, ЧП произошло ночью, кровля обрушилась над двумя квартирами, в одной из квартир продавило потолочное перекрытие и случился порыв отопления на чердаке.