В Углеуральском ночью обрушилась кровля жилого дома

Posted 30 января, 13:55
Published 30 января, 13:55
Modified 30 января, 13:57
Updated 30 января, 13:57
Прокуратура Губахи проверяет факты ненадлежащего содержания общего имущества собственников и соблюдения их жилищных прав, сообщают в ведомстве. Речь идет о разрушении аварийного дома в Углеуральском по ул. Ватутина, 28, рассказали журналисту Properm.ru.
23 января 2025 года в 2-х этажном жилом доме произошло частичное обрушение части кровли. В результате происшествия никто не пострадал. Как писали в соцсетях, ЧП произошло ночью, кровля обрушилась над двумя квартирами, в одной из квартир продавило потолочное перекрытие и случился порыв отопления на чердаке.
Здание признано аварийным и подлежащим сносу в 2019 году, ориентировочная дата переселения граждан запланирована на 2026–2027 годы. Как сообщают в прокуратуре, сейчас уже приняты меры к предотвращению дальнейшего обрушения кровли и переселению граждан в безопасные условия.
По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на восстановление жилищных прав граждан, в том числе на благоприятные условия проживания.