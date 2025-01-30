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Posted 30 января, 13:55

Published 30 января, 13:55

Modified 30 января, 13:57

Updated 30 января, 13:57

В Углеуральском ночью обрушилась кровля жилого дома

В Углеуральском ночью обрушилась кровля жилого дома

30 января 2025, 13:55
Фото: Группа ЧП ДТП Пермь.
Сюжет
Коммунальный рай
Прокуратура взяла на контроль соблюдение жилищных прав граждан.

Прокуратура Губахи проверяет факты ненадлежащего содержания общего имущества собственников и соблюдения их жилищных прав, сообщают в ведомстве. Речь идет о разрушении аварийного дома в Углеуральском по ул. Ватутина, 28, рассказали журналисту Properm.ru.

23 января 2025 года в 2-х этажном жилом доме произошло частичное обрушение части кровли. В результате происшествия никто не пострадал. Как писали в соцсетях, ЧП произошло ночью, кровля обрушилась над двумя квартирами, в одной из квартир продавило потолочное перекрытие и случился порыв отопления на чердаке.

Фото: Группа ЧП ДТП Пермь

Здание признано аварийным и подлежащим сносу в 2019 году, ориентировочная дата переселения граждан запланирована на 2026–2027 годы. Как сообщают в прокуратуре, сейчас уже приняты меры к предотвращению дальнейшего обрушения кровли и переселению граждан в безопасные условия.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на восстановление жилищных прав граждан, в том числе на благоприятные условия проживания.

#Происшествия#Общество#Коммунальный рай#Коммунальный ад#Прокуратура
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