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Posted 30 января, 12:13

Published 30 января, 12:13

Modified 30 января, 12:13

Updated 30 января, 12:13

В январе россияне стали чаще строить бани и сауны

В январе россияне стали чаще строить бани и сауны

30 января 2025, 12:13
Фото: Изображение Midjourney.
Аналитики сервиса «Авито Услуги» заметили в январе рост интереса россиян к строительству различных типов бань, включая сибирские, русские, турецкие и соляные.

Согласно данным исследования, мастера и заказчики предпочитают зимние месяцы для реализации таких проектов по нескольким причинам. В холодную пору земля промерзает и становится более твердой, что облегчает процессы установки фундамента. Кроме того, зимнее строительство часто обходится дешевле — в этот период цены на стройматериалы из древесины могут снижаться, а специалисты иногда устанавливают более низкие расценки на свои услуги из-за меньшей загрузки.

Наибольшим спросом пользуются модульные бани и соляные сауны.

Одной из самых популярных в стране также является русская баня: согласно проведенному опросу, 88% респондентов отдают ей предпочтение. В январе 2025 года россияне начали активнее искать подрядчиков (+66%) для строительства таких парных по сравнению с декабрем прежнего года.

Рост интереса к русским баням обусловлен сезонными факторами — зимой цена на брус обычно снижается, что значительно снижает расходы на строительство. Кроме того, в холодное время года древесина подвергается минимальной усадке и реже трескается.

Возросла популярность сибирских бань — за месяц россияне стали на 25% чаще заказывать такие конструкции. Их основное отличие от русской бани заключается в используемых материалах. Сибирские бани строятся из древесины местных пород, таких как кедр, лиственница и сосна.

Хаммамы на дачных участках также становятся все более популярными, хотя ранее они считались экзотикой. Число запросов на строительство таких бань возросло за последний месяц на 71%. Для достижения необходимой влажности важна качественная гидроизоляция: зимой легче оценить, как строение сохраняет тепло, а также быстро обнаружить утечки и при необходимости скорректировать изоляцию.

Наблюдается рост интереса к строительству соляных саун — парных с низкими температурами, оформленных гималайской или морской солью. В январе 2025 года такие услуги стали популярнее в 2,5 раза по сравнению с декабрем 2024 года.

Заказов на модульные бани стало вдвое больше (+93%). Для многих решающим фактором являются сроки: их изготовление занимает лишь несколько недель, а установка — всего пару дней. Обычно на участок доставляют уже готовую конструкцию, что позволяет начать пользоваться баней в тот же день.

За последний месяц наблюдается значительный рост (+48%) спроса на услуги специалистов по установке банных печей. В январе 2025 года количество предложений от квалифицированных печников на платформе возросло на одну треть (+34%) по сравнению с декабрем прошлого года.

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