Зафиксирован новый рекорд максимальной температуры воздуха в Пермском крае

Как сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я», за январь текущего года в общей сложности установлен 21 температурный рекорд. Но и это не все, ведь грядет еще одна оттепель в пятницу, 31 января, поэтому перечень нетипичных значений может пополниться. По статистике, рекорд максимальной суточной температуры воздуха 31 января является одним из самых низких в году, поэтому будет достаточно потепления до -0,5…+1°.