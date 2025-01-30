Зафиксирован новый рекорд максимальной температуры воздуха в Пермском крае

Posted 30 января, 03:47
Published 30 января, 03:47
Modified 30 января, 03:49
Updated 30 января, 03:49
В Пермском крае зарегистрирован новый рекорд максимальной температуры воздуха в январе. Вчера, 29 января, на метеостанции Чайковский максимум достиг +1,8° — это на 0,3° больше предыдущего рекорда, установленного в 2002 году. Помимо этого, повторен рекорд 2002 года в селе Ножовка — температура воздуха здесь установилась на уровне +1°.
Как сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я», за январь текущего года в общей сложности установлен 21 температурный рекорд. Но и это не все, ведь грядет еще одна оттепель в пятницу, 31 января, поэтому перечень нетипичных значений может пополниться. По статистике, рекорд максимальной суточной температуры воздуха 31 января является одним из самых низких в году, поэтому будет достаточно потепления до -0,5…+1°.