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Posted 30 января, 03:47

Published 30 января, 03:47

Modified 30 января, 03:49

Updated 30 января, 03:49

Зафиксирован новый рекорд максимальной температуры воздуха в Пермском крае

Зафиксирован новый рекорд максимальной температуры воздуха в Пермском крае

30 января 2025, 03:47
Фото: properm.ru.
В январе ожидается еще одна оттепель.

В Пермском крае зарегистрирован новый рекорд максимальной температуры воздуха в январе. Вчера, 29 января, на метеостанции Чайковский максимум достиг +1,8° — это на 0,3° больше предыдущего рекорда, установленного в 2002 году. Помимо этого, повторен рекорд 2002 года в селе Ножовка — температура воздуха здесь установилась на уровне +1°.

Фото: научно-популярный проект «Метеоролог и я

Как сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я», за январь текущего года в общей сложности установлен 21 температурный рекорд. Но и это не все, ведь грядет еще одна оттепель в пятницу, 31 января, поэтому перечень нетипичных значений может пополниться. По статистике, рекорд максимальной суточной температуры воздуха 31 января является одним из самых низких в году, поэтому будет достаточно потепления до -0,5…+1°.

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#Регион#Пермь#Погода#Аномальная погода
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