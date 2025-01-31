Банки отмечают высокую востребованность международных переводов у россиян

Posted 31 января, 06:38
Published 31 января, 06:38
Modified 31 января, 06:38
Updated 31 января, 06:38
Он отметил, что высокая востребованность подобных услуг стимулирует интенсивное развитие технологий международных расчетов.
Горшков рассказал, что на данный момент такие «финансовые мосты» доступны для граждан России более чем в сотне иностранных государств. Представитель компании сообщил, что в 2025 году ВТБ возьмет курс на расширение географии трансграничных расчетов: будут внедрены переводы в страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Также стоит отметить, что кредитная организация намерена масштабировать сервис оплаты по QR-коду и запустить входящие переводы из-за рубежа для российских пользователей. Об этом информирует gorod55.ru.
По сведениям, которыми располагают аналитики ВТБ, в течение прошлого года розничные клиенты сделали 2,1 миллиона переводов в валютах дружественных стран, что шестикратно превышает показатели 2023 года. Суммарный объем операций побил отметку в 50,5 миллиарда рублей. Чаще всего россияне переводили деньги в Таджикистан, за которым следуют КНР, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.
Эксперты предполагают, что в 2025 году объем трансграничных переводов клиентов ВТБ значительно увеличится, так как данная услуга становится все более популярной, особенно среди тех, кто часто выезжает за рубеж или поддерживает контакт с живущими в другой стране родственниками.