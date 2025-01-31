Банки отмечают высокую востребованность международных переводов у россиян

Горшков рассказал, что на данный момент такие «финансовые мосты» доступны для граждан России более чем в сотне иностранных государств. Представитель компании сообщил, что в 2025 году ВТБ возьмет курс на расширение географии трансграничных расчетов: будут внедрены переводы в страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Также стоит отметить, что кредитная организация намерена масштабировать сервис оплаты по QR-коду и запустить входящие переводы из-за рубежа для российских пользователей. Об этом информирует gorod55.ru.