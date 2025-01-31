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Posted 31 января, 06:38

Published 31 января, 06:38

Modified 31 января, 06:38

Updated 31 января, 06:38

Банки отмечают высокую востребованность международных переводов у россиян

Банки отмечают высокую востребованность международных переводов у россиян

31 января 2025, 06:38
Фото: 1MI.
В отечественных банках наблюдается повышенный интерес розничных клиентов к международным переводам. Соответствующий комментарий дал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Он отметил, что высокая востребованность подобных услуг стимулирует интенсивное развитие технологий международных расчетов.

Горшков рассказал, что на данный момент такие «финансовые мосты» доступны для граждан России более чем в сотне иностранных государств. Представитель компании сообщил, что в 2025 году ВТБ возьмет курс на расширение географии трансграничных расчетов: будут внедрены переводы в страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Также стоит отметить, что кредитная организация намерена масштабировать сервис оплаты по QR-коду и запустить входящие переводы из-за рубежа для российских пользователей. Об этом информирует gorod55.ru.

По сведениям, которыми располагают аналитики ВТБ, в течение прошлого года розничные клиенты сделали 2,1 миллиона переводов в валютах дружественных стран, что шестикратно превышает показатели 2023 года. Суммарный объем операций побил отметку в 50,5 миллиарда рублей. Чаще всего россияне переводили деньги в Таджикистан, за которым следуют КНР, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.

Эксперты предполагают, что в 2025 году объем трансграничных переводов клиентов ВТБ значительно увеличится, так как данная услуга становится все более популярной, особенно среди тех, кто часто выезжает за рубеж или поддерживает контакт с живущими в другой стране родственниками.

#Общество
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