билайн отмечает заметный рост спроса на сервисы по информационной безопасности

В 2024 году билайн успешно отразил около 135 тысяч DDoS-атак, включая атаки на свою инфраструктуру и инфраструктуру клиентов. Это стало ответом на значительное усложнение и увеличение интенсивности угроз по сравнению с 2023 годом. Продолжительность атак увеличилась до нескольких суток, а их вектор стал более разноплановым, включая атаки на уровне приложений, которые сложнее выявить и заблокировать.