Дмитрий Махонин поручил ограничить работу общепита в киосках и павильонах

Posted 31 января, 14:37
Published 31 января, 14:37
Modified 31 января, 14:39
Updated 31 января, 14:39
На ситуацию с отравлением в Кунгуре отреагировал глава региона Дмитрий Махонин. «Поручил Администрации губернатора и краевому Минпромторгу проработать вопрос законодательного ограничения организации точек питания, по сути министоловок, в киосках и павильонах», — отмечает губернатор.
«Минздрав оказывает всю необходимую помощь пострадавшим, среди которых, к сожалению, есть дети», — пишет Дмитрий Махонин.
На текущий момент за медицинской помощью в Кунгуре с симптомами отравления обратились 32 человека. Среди них 13 детей, сообщили Properm.ru в краевом минздраве.
Из обратившихся 29 человек, среди которых 11 детей, были госпитализированы, в настоящее время они находятся в состоянии средней степени тяжести. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, говорят в ведомстве.