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Posted 31 января, 14:37

Published 31 января, 14:37

Modified 31 января, 14:39

Updated 31 января, 14:39

В Пермском крае могут ограничить работу общепита в киосках и павильонах

Дмитрий Махонин поручил ограничить работу общепита в киосках и павильонах

31 января 2025, 14:37
Фото: 1MI.

В Пермском крае могут ограничить работу общепита в киосках и павильонах

Сюжет
Кунгур
На данный момент с симптомами отравления обратились 32 человека.

На ситуацию с отравлением в Кунгуре отреагировал глава региона Дмитрий Махонин. «Поручил Администрации губернатора и краевому Минпромторгу проработать вопрос законодательного ограничения организации точек питания, по сути министоловок, в киосках и павильонах», — отмечает губернатор.

«Минздрав оказывает всю необходимую помощь пострадавшим, среди которых, к сожалению, есть дети», — пишет Дмитрий Махонин.

На текущий момент за медицинской помощью в Кунгуре с симптомами отравления обратились 32 человека. Среди них 13 детей, сообщили Properm.ru в краевом минздраве.

Из обратившихся 29 человек, среди которых 11 детей, были госпитализированы, в настоящее время они находятся в состоянии средней степени тяжести. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, говорят в ведомстве.

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#Происшествия#Махонин#Кунгур
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