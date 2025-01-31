«Домклик» обозначает регионы для «Семейной ипотеки» на вторичном рынке

Posted 31 января, 06:52
Published 31 января, 06:52
Modified 31 января, 06:52
Updated 31 января, 06:52
Исследование было проведено аналитическим центром «Домклик» Сбербанка, который отметил среди таких регионов три республики: Ингушетию, Калмыкию и Мордовию, а также три области: Новгородскую, Костромскую и Тамбовскую, пишет inkazan.ru.
Потенциальные регионы-лидеры по востребованности семейной ипотеки на вторичное жилье
|
№
|
Регион
|
Объём строительстванового жилья,
тыс. кв. м, 2024
|
Доля региона
в выдачах по«Семейной ипотеке» в 2024 г., %
|
1
|
Республика Ингушетия
|
6,2
|
0,02
|
2
|
Республика Калмыкия
|
25,5
|
0,2
|
3
|
Новгородская область
|
55,5
|
0,2
|
4
|
Костромская область
|
87,3
|
0,3
|
5
|
Республика Мордовия
|
96,6
|
0,4
|
6
|
Республика Карачаево-Черкесия
|
97,2
|
0,2
|
7
|
Тамбовская область
|
103,0
|
0,4
|
8
|
Псковская область
|
122,6
|
0,3
|
9
|
Ивановская область
|
132,8
|
0,3
Ранее президент Владимир Путин дал поручение разработать инициативы для расширения программы «Семейная ипотека» в сегменте вторичного жилья в тех населенных пунктах, где практически отсутствует строительство нового жилья. Директор «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что развитие «Семейной ипотеки» на вторичном рынке должно помочь решить жилищный вопрос семьям с детьми в регионах, где темпы возведения нового жилья не позволяют удовлетворить спрос.
Аналитики компании «Домклик» также выделили регионы с самой низкой долей кредитов, выданных по программе «Семейная ипотека», и минимальными объемами жилищного строительства в 2024 году, исключив при этом территории, на которых действуют программы «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека».
Например, в Ингушетии, где доля выданных по программе «Семейная ипотека» кредитов составляет всего 0,02% — самая низкая в стране, наблюдается минимальный объем жилищного строительства — около 6 тысяч квадратных метров в прошлом году. Стоит отметить, что в республике не так много свободной земли для новых объектов, поскольку Ингушетия сталкивается с нехваткой земли при высокой плотности населения.
В Калмыкии и Новгородской области объем строительства жилья остается на низком уровне, однако интерес к готовому жилью существует, и его можно поддержать с помощью государственной программы. В Карачаево-Черкесской Республике, Костромской области и Мордовии также наблюдается небольшая доля выдачи по «Семейной ипотеке», но льготная программа для покупки вторичного жилья может способствовать улучшению ситуации. Среди других регионов, которые могут получить поддержку для покупки готового жилья по «Семейной ипотеке», находятся Тамбовская, Ивановская и Псковская области.
Кроме того, эксперты «Домклик» выделяют Забайкальский край, Адыгею и Смоленскую область как регионы с небольшой долей выдачи по «Семейной ипотеке». В этих субъектах РФ, тем не менее, новых жилых объектов строится немного выше, чем в вышеупомянутых областях.