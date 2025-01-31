«Домклик» обозначает регионы для «Семейной ипотеки» на вторичном рынке

В Калмыкии и Новгородской области объем строительства жилья остается на низком уровне, однако интерес к готовому жилью существует, и его можно поддержать с помощью государственной программы. В Карачаево-Черкесской Республике, Костромской области и Мордовии также наблюдается небольшая доля выдачи по «Семейной ипотеке», но льготная программа для покупки вторичного жилья может способствовать улучшению ситуации. Среди других регионов, которые могут получить поддержку для покупки готового жилья по «Семейной ипотеке», находятся Тамбовская, Ивановская и Псковская области.