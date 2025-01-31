Филиал «ПМУ» вложил в развитие энергосистемы более 320 млн рублей

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Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми производит жидкий аммиак и приллированный карбамид. На предприятии работает 880 сотрудников. По данным за 11 месяцев 2024 года средняя зарплата рабочего персонала „ПМУ“ превысила 103 000 рублей в месяц. Коллективный договор предприятия признан крайкомом Росхимпрофсоюза одним из лучших в химической отрасли региона. Актуальную информацию о вакансиях можно получить по ссылке.