Филиал «ПМУ» вложил в развитие энергосистемы более 320 млн рублей

Posted 31 января, 11:09
Published 31 января, 11:09
Modified 31 января, 11:11
Updated 31 января, 11:11
Первым этапом реализации программы стала замена питающих кабельных линий от двух главных понизительных подстанций «Устиново» и «Этилен». Обновлено около девяти км кабельных линий, изготовлено и смонтировано порядка 170 т металлоконструкций. Выполнены техническое перевооружение щитов станции управления электродвигателями 0,4 кВ на производстве карбамида и замена распределительных устройств подстанций 6 кВ производств аммиака и карбамида.
Леонид Никитин, главный энергетик филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:
Замена подстанционного оборудования позволила повысить надежность энергоснабжения предприятия. Устаревшее электрооборудование мы заменили на современное. Благодаря этому мы существенно снизили риски возникновения коротких замыканий, расширили виды защит и повысили их точность, а главное — нам удалось повысить безопасность работы персонала.
Справка:
Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми производит жидкий аммиак и приллированный карбамид. На предприятии работает 880 сотрудников. По данным за 11 месяцев 2024 года средняя зарплата рабочего персонала „ПМУ“ превысила 103 000 рублей в месяц. Коллективный договор предприятия признан крайкомом Росхимпрофсоюза одним из лучших в химической отрасли региона. Актуальную информацию о вакансиях можно получить по ссылке.