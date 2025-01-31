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Posted 31 января, 11:09

Published 31 января, 11:09

Modified 31 января, 11:11

Updated 31 января, 11:11

Филиал «ПМУ» вложил в развитие энергосистемы более 320 млн рублей

Филиал «ПМУ» вложил в развитие энергосистемы более 320 млн рублей

31 января 2025, 11:09
Фото: Андрей Хузин.
«Уралхим» в городе Перми подвел итоги четырехлетней программы модернизации системы электроснабжения предприятия. Ее реализация обеспечит стабильность производства продукции, а также значительно повысит безопасность персонала. Сумма капитальных вложений в проект составила 325,5 м.

Первым этапом реализации программы стала замена питающих кабельных линий от двух главных понизительных подстанций «Устиново» и «Этилен». Обновлено около девяти км кабельных линий, изготовлено и смонтировано порядка 170 т металлоконструкций. Выполнены техническое перевооружение щитов станции управления электродвигателями 0,4 кВ на производстве карбамида и замена распределительных устройств подстанций 6 кВ производств аммиака и карбамида.

Фото: Андрей Хузин

Леонид Никитин, главный энергетик филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:

Замена подстанционного оборудования позволила повысить надежность энергоснабжения предприятия. Устаревшее электрооборудование мы заменили на современное. Благодаря этому мы существенно снизили риски возникновения коротких замыканий, расширили виды защит и повысили их точность, а главное — нам удалось повысить безопасность работы персонала.

Справка:

Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми производит жидкий аммиак и приллированный карбамид. На предприятии работает 880 сотрудников. По данным за 11 месяцев 2024 года средняя зарплата рабочего персонала „ПМУ“ превысила 103 000 рублей в месяц. Коллективный договор предприятия признан крайкомом Росхимпрофсоюза одним из лучших в химической отрасли региона. Актуальную информацию о вакансиях можно получить по ссылке.

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