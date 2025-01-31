«Хлебница» расторгает договоры аренды помещений под пекарни

Posted 31 января, 13:09
Published 31 января, 13:09
Modified 31 января, 13:12
Updated 31 января, 13:12
Индустриальный районный суд сегодня, 31 января, отказал предпринимательнице Юлии Гагариной в досрочной отмене действия постановления о закрытии по адресу ул. Советской Армии, 27. Деятельность этой пекарни была приостановлена на 60 суток 21 января, позднее всех других точек продаж сети.
Юристы «Хлебницы» просили отменить постановление Ропотребнадзора на основании того, что предпринимательница расторгла договор аренды с собственником помещения, вывеска с магазина была снята, оборудование вывезено, двери опечатаны, рассказали журналисту Properm.ru в суде.
Но судья Марина Мациевская указала, что наказание предпринимательнице по ст. 6.6 КоАП РФ — из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Поэтому договор аренды и его расторжение никак не связаны с требованиями Роспотребнадзора.
В ходе проведённых сотрудниками органов Роспотребнадзора проверок деятельности заведений общепита сети ИП Юлии Гагариной были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации покупателям.
Сразу после нового года стало известно, что в последние дни декабря более 80 человек обратились к врачам с жалобами на кишечное расстройство. Были выявлены энтерит и сальмонеллез. После чего сотрудники Роспотребнадзора начали эпидрасследование, а в СУ СКР возбудили уголовное дело. Гагарина и исполнительный директор сети Ксения Троицкая отправились под домашний арест.