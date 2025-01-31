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Posted 31 января, 06:25

Published 31 января, 06:25

Modified 31 января, 06:27

Updated 31 января, 06:27

Из Прикамья за прошлые полгода выдворили несколько сотен нелегальных мигрантов

Из Прикамья за прошлые полгода выдворили несколько сотен нелегальных мигрантов

31 января 2025, 06:25
Фото: 1MI.
Среди высланных из России иностранцев были граждане Ирана, Китая и Афганистана, на в большинстве нелегально живут на территории Прикамья уроженцы стран бывшего СНГ.

За прошлый год из Пермского края принудительно выдворили на историческую родину в 2,5 раза больше иностранцев, чем за 2023 год. Всего домой отправили 597 нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба регионального ГУ ФССП. Все они жили и работали в Прикамье без документов, подтверждающих право на пребывание и трудоустройство на территории РФ.

Чаще всего высылали на родину граждан Таджикистана (238 человек) и Узбекистана (213 человек). Также незаконно находились на территории региона выходцы из других бывших союзных республик — Туркменистана, Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Молдавии. Принудительно отправились на родину и представители стран Ближнего Востока — Афганистана и Ирака, а также один гражданин Китая.

Суды Пермского края признали их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

До пунктов пропуска через государственную границу РФ нелегалов сопровождали приставы, где передавали их сотрудникам пограничной службы ФСБ для дальнейшей отправки на родину. Теперь в паспортах выдворенных иностранцев будет стоять штамп о принудительной высылке из России, ближайшие пять лет они не смогут вернуться в нашу страну.

В ближайшее время судебными приставами запланировано выдворение еще 9 незаконных мигрантов. Все они ожидают выезда в Центре временного содержания иностранных граждан.

#Происшествия#Общество#Мигранты-нелегалы#Мигранты#Нелегальные мигранты
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