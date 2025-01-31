Из Прикамья за прошлые полгода выдворили несколько сотен нелегальных мигрантов

За прошлый год из Пермского края принудительно выдворили на историческую родину в 2,5 раза больше иностранцев, чем за 2023 год. Всего домой отправили 597 нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба регионального ГУ ФССП. Все они жили и работали в Прикамье без документов, подтверждающих право на пребывание и трудоустройство на территории РФ.