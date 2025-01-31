Из Прикамья за прошлые полгода выдворили несколько сотен нелегальных мигрантов

Posted 31 января, 06:25
Published 31 января, 06:25
Modified 31 января, 06:27
Updated 31 января, 06:27
За прошлый год из Пермского края принудительно выдворили на историческую родину в 2,5 раза больше иностранцев, чем за 2023 год. Всего домой отправили 597 нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба регионального ГУ ФССП. Все они жили и работали в Прикамье без документов, подтверждающих право на пребывание и трудоустройство на территории РФ.
Чаще всего высылали на родину граждан Таджикистана (238 человек) и Узбекистана (213 человек). Также незаконно находились на территории региона выходцы из других бывших союзных республик — Туркменистана, Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Молдавии. Принудительно отправились на родину и представители стран Ближнего Востока — Афганистана и Ирака, а также один гражданин Китая.
Суды Пермского края признали их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
До пунктов пропуска через государственную границу РФ нелегалов сопровождали приставы, где передавали их сотрудникам пограничной службы ФСБ для дальнейшей отправки на родину. Теперь в паспортах выдворенных иностранцев будет стоять штамп о принудительной высылке из России, ближайшие пять лет они не смогут вернуться в нашу страну.
В ближайшее время судебными приставами запланировано выдворение еще 9 незаконных мигрантов. Все они ожидают выезда в Центре временного содержания иностранных граждан.