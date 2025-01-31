Из-за пожара в Чердыни семья осталась без крова. Чем можно помочь?

Пожар произошел 26 января в 12:36 по адресу ул. Юргановская, 64. Сгорел дом с печным отоплением. Обгорели стены кухни, пристрой веранды, венцы кровли. Дом был не застрахован. Один человек смог выбраться из огня до приезда пожарных. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.