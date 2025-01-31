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Posted 31 января, 03:35

Published 31 января, 03:35

Modified 31 января, 03:37

Updated 31 января, 03:37

Из-за пожара в Чердыни семья осталась без крова. Чем можно помочь?

Из-за пожара в Чердыни семья осталась без крова. Чем можно помочь?

31 января 2025, 03:35
Фото: Пожарная часть 101 1 ОППС Пермского края.
Люди лишились всего имущества.

В Чердыни сгорел жилой деревянный дом. В результате семья полностью лишилась имущества. Объявлен сбор помощи людям.

Пожар произошел 26 января в 12:36 по адресу ул. Юргановская, 64. Сгорел дом с печным отоплением. Обгорели стены кухни, пристрой веранды, венцы кровли. Дом был не застрахован. Один человек смог выбраться из огня до приезда пожарных. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

Сейчас собирают помощь пострадавшим от пожара. Погорельцам необходимо постельное белье, полотенца, одеяло, подушки, матрац на детскую софу, посуда (кастрюли, чашки), бытовая техника (стиральная машинка), мебель, одежда женская 46-48 размера, мужская 48 размера.

Вещи для пострадавших можно передать в соцзащиту по адресу Чердынь, ул. Успенская, д. 68, (2 этаж), тел 8(34240) 2-80-41.

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