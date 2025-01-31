properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 07:53

Published 31 января, 07:53

Modified 31 января, 07:55

Updated 31 января, 07:55

Летевшую из Сочи в Пермь безработную задержали за курение на борту самолета

Летевшую из Сочи в Пермь безработную задержали за курение на борту самолета

31 января 2025, 07:53
Фото: телеграм-канал Полиция На Транспорте.
Сюжет
Аэропорт
Женщина ранее привлекалась за насилие в отношение полицейского.

В пермском аэропорту задержали 31-летнюю безработную пассажирку, летевшую из Сочи. Девушка курила на борту самолета, сообщает пресс-служба транспортной полиции Прикамья.

Вчера, 30 января, в дежурную часть Линейного отделения полиции в аэропорту Перми поступило сообщение о том, что к прибывшему борту воздушного судна «Сочи — Пермь» требуется наряд полиции. Причиной обращения стало противоправное поведение пассажирки, покурившей в туалете самолета. Бортпроводники составили акт о нарушении правил поведения пассажиров.

Сотрудники транспортной полиции задержали девушку и доставили в дежурную часть. В отношении нее составили административный протокол по статье 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Также пассажирку привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».

В 2023 году пермячку привлекали к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти, а также к административной от ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Курение, в том числе и электронных сигарет, на борту самолета запрещено.

Читайте также:
Пьяный инженер пытался улететь из Перми в СочиПермяки почти девять часов не могут улететь в ЕгипетПассажиров рейса «Пермь — Наманган» почти 2,5 часа не выпускали из самолета
#Аэропорт#Самолет#Полиция#Курение#Транспортная полиция#Пермская полиция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика