Летевшую из Сочи в Пермь безработную задержали за курение на борту самолета

Posted 31 января, 07:53
Published 31 января, 07:53
Modified 31 января, 07:55
Updated 31 января, 07:55
В пермском аэропорту задержали 31-летнюю безработную пассажирку, летевшую из Сочи. Девушка курила на борту самолета, сообщает пресс-служба транспортной полиции Прикамья.
Вчера, 30 января, в дежурную часть Линейного отделения полиции в аэропорту Перми поступило сообщение о том, что к прибывшему борту воздушного судна «Сочи — Пермь» требуется наряд полиции. Причиной обращения стало противоправное поведение пассажирки, покурившей в туалете самолета. Бортпроводники составили акт о нарушении правил поведения пассажиров.
Сотрудники транспортной полиции задержали девушку и доставили в дежурную часть. В отношении нее составили административный протокол по статье 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Также пассажирку привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».
В 2023 году пермячку привлекали к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти, а также к административной от ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
Курение, в том числе и электронных сигарет, на борту самолета запрещено.