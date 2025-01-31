Летевшую из Сочи в Пермь безработную задержали за курение на борту самолета

Сотрудники транспортной полиции задержали девушку и доставили в дежурную часть. В отношении нее составили административный протокол по статье 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Также пассажирку привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».