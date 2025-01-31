На 13 градусов теплее нормы. Какая погода ждет пермяков в начале февраля?

Posted 31 января, 06:09
Published 31 января, 06:09
Modified 31 января, 06:11
Updated 31 января, 06:11
Синоптики рассказали, какую погоду ждать пермякам в начале февраля. Будет тепло и снежно, обещает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».
После слабого и непродолжительного похолодания начинается очередной период с оттепелями, который продлится четыре дня — до 3 февраля включительно. Оттепели будут слабыми, в пределах 0…+1˚, но могут привести к суточным температурным рекордам, так как в эти дни в прошлые года существенных оттепелей тоже не было. В Перми скорее всего будут перекрыты сразу два рекорда — 31 января (сейчас рекорд составляет -0,1˚ от 2000 года) и 1 февраля (рекорд +0,4 от 1938 года).
Сегодня, 31 января, потепление будет сопровождаться небольшим и умеренным снегом и мокрым снегом на теплом фронте, осадков будет больше на севере и востоке края. Завтра, 1 февраля, существенного снегопада не будет, кроме северо-восточных районов края. При этом именно ближайшая суббота будет самый теплый день за период, даже среднесуточная температура может быть выше 0˚.
В воскресенье, 2 февраля, на севере края ожидается сильный мокрый снег при околонулевой температуре. В Перми и на юге региона снегопад начнется ближе к вечеру, но будет слабым. Температура воздуха на большей части региона в течение суток будет около 0˚.
В ночь на 3 февраля умеренные и сильные снегопады продолжатся на севере и востоке, но также ожидается усиление осадков и в центральных районах, включая краевую столицу. При этом существенное похолодание на большей части Прикамья начнется только в ночь на вторник, 4 февраля, а до того лишь на севере и востоке до -10˚ и ниже, на остальной территории 0…-2˚, и снегопады вероятно продлятся до вечера понедельника.
В итоге накопленное количество осадков на севере и востоке региона прогнозируется до 25 мм (и до 20 мм в течение 2–3 февраля). То есть 40-50% месячной нормы здесь выпадет уже за первые три дня месяца. На остальной территории края снега будет значительно меньше — от 5-7 мм на юге до 15 мм в Коми-Пермяцком округе, в Перми 10-15 мм.
Как говорят синоптики, 31 января — 4 февраля видна огромная положительная аномалия на Европейской территории, особенно в Кировской области и на западе Пермского края, где на 12-13˚ теплее нормы. В то же время на севере Западной Сибири достаточно сильные морозы под влиянием формирующегося арктического антициклона
Между тем начиная со следующей недели над Новой Землей и Карским морем начнет формироваться очень мощный антициклон, который в начале следующей недели сместится в Западную Сибирь. При этом ожидается аномально высокое атмосферное давление, прекращение осадков на неопределенный срок и во второй половине следующей недели — установление солнечной умеренно морозной погоды с температурой воздуха в ночные часы около -20˚, но днем около -10˚ и даже выше. Антициклон может сохраниться до середины февраля и даже дольше.оттепе