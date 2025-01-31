На 13 градусов теплее нормы. Какая погода ждет пермяков в начале февраля?

После слабого и непродолжительного похолодания начинается очередной период с оттепелями, который продлится четыре дня — до 3 февраля включительно. Оттепели будут слабыми, в пределах 0…+1˚, но могут привести к суточным температурным рекордам, так как в эти дни в прошлые года существенных оттепелей тоже не было. В Перми скорее всего будут перекрыты сразу два рекорда — 31 января (сейчас рекорд составляет -0,1˚ от 2000 года) и 1 февраля (рекорд +0,4 от 1938 года).