На СВО погиб общественник из Кудымкара Василий Отинов

Как сообщает «Парма новости», Отинов подписал контракт и ушел на СВО осенью 2022 года, а погиб в январе этого года. Обстоятельства гибели военного неизвестны, однако его одноклассница написала в соцсетях, что Отинов перестал выходить на связь 5 января.