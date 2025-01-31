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Posted 31 января, 01:55

Published 31 января, 01:55

Modified 31 января, 01:57

Updated 31 января, 01:57

На СВО погиб общественник из Кудымкара Василий Отинов

На СВО погиб общественник из Кудымкара Василий Отинов

31 января 2025, 01:55
Фото: Елена Васькина / VK.
Сюжет
Военная операция на Украине
Мужчина служил по контракту с 2022 года.

В зоне СВО погиб председатель Общественной организации «Союза Патриотических Сил Пармы» из Кудымкара Василий Отинов. Об это в соцсетях сообщили родственники и близкие общественника.

Как сообщает «Парма новости», Отинов подписал контракт и ушел на СВО осенью 2022 года, а погиб в январе этого года. Обстоятельства гибели военного неизвестны, однако его одноклассница написала в соцсетях, что Отинов перестал выходить на связь 5 января.

Прощание с жителем Кудымкара пройдет 3 февраля с 12:00, в ритуальном зале у морга по адресу: ул. Коркиных д. 11. Похоронят военного на городском кладбище.

Василий Отинов организовывал митинги против уже бывшего мэра Кудымкара Ивана Механошина. Поводом были жилищные проблемы мужчины. По его словам, администрация города пыталась ему противодействовать в проведении акции протеста.

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#Военная операция на Украине#Кудымкар#Сво#Погибший
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