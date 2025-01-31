«Не успеваем сесть в транспорт». Жители Паркового жалуются на автобусную остановку

Читатели Properm.ru жалуются на остановку «микрорайон Парковый» в центр города. Там стоит удобный остановочный комплекс, однако люди им почти не пользуются, потому что автобусы останавливаются в десятке метров от него. В результате в часы пик на тротуаре скапливается настоящая толпа. Когда подъезжают одновременно несколько автобусов, людям приходится буквально бежать, чтобы попасть в свой. Иногда маломобильные граждане — например, мамы с маленькими детьми и пожилые люди с проблемами со здоровьем — не успевают попасть в нужный транспорт. Ситуация усугубляется снежной кашей на тротуаре.