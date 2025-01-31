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Posted 31 января, 04:48

Published 31 января, 04:48

Modified 31 января, 04:48

Updated 31 января, 04:48

«Не успеваем сесть в транспорт». Жители Паркового жалуются на автобусную остановку

«Не успеваем сесть в транспорт». Жители Паркового жалуются на автобусную остановку

31 января 2025, 04:48
Фото: properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Остановка «Микрорайон Парковый» находится в одном месте, а автобусы останавливаются в другом.

Жители Паркового недоумевают, почему автобусы не доезжают до остановки «микрорайон Парковый» несколько метров. Более того, когда останавливается сразу несколько автобусов, люди не всегда успевают добежать до нужного. Ситуация не меняется уже несколько лет.

Читатели Properm.ru жалуются на остановку «микрорайон Парковый» в центр города. Там стоит удобный остановочный комплекс, однако люди им почти не пользуются, потому что автобусы останавливаются в десятке метров от него. В результате в часы пик на тротуаре скапливается настоящая толпа. Когда подъезжают одновременно несколько автобусов, людям приходится буквально бежать, чтобы попасть в свой. Иногда маломобильные граждане — например, мамы с маленькими детьми и пожилые люди с проблемами со здоровьем — не успевают попасть в нужный транспорт. Ситуация усугубляется снежной кашей на тротуаре.

По словам жительницы микрорайона, водитель одного из автобусов объяснил, почему не останавливается на остановке, а в другом месте. По его словам, остановка в том месте, где поставили комплекс, запрещена. Корреспондент Properm.ru направил запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Остановочный комплекс в час-пик стоит совершенно пустой
Зато дальше по тротуару стоят люди, ожидающие автобус
Остановочный комплекс в час-пик стоит совершенно пустой. Фото: properm.ru
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#Пермская езда#Автобус#Парковый#Автобусы#Общественный транспорт
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