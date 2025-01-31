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Posted 31 января, 08:18

Published 31 января, 08:18

Modified 31 января, 08:20

Updated 31 января, 08:20

Организаторов нелегальной миграции из Перми оставили в СИЗО

Организаторов нелегальной миграции из Перми оставили в СИЗО

31 января 2025, 08:18
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
ФСБ
Трех граждан Таджикистана и пермячку задержали минувшим летом по подозрению в организации канала нелегальной миграции.

Ленинский районный суд оставил в СИЗО до 22 марта трех иностранцев — Алиакбара и Джамшеда Юнусовых и Мирзомурода Сафарова. Всех их обвиняют в организации канала незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору (ч.2 п., а ст. 322 УК РФ), стало известно журналисту Properm.ru из достоверных источников. Определение суда обвиняемые граждане Таджикистана в Пермском краевом суде они не обжаловали, подтвердили в инстанции.

Адвокаты иностранцев просили суд назначить их подзащитным более мягкую меру пресечения — домашний арест, но им было отказано.

Речь идет об уголовном деле, возбужденном еще прошлым летом, первый раз меру пресечения Юнусовым и Сафарову избирали в июле 2024 года. Тогда же, судя по материалам суда, проходил обыск у сотрудницы локального центра тестирования при АНО «Союзэкспертиза-Пермь», созданном на базе ПТПП. Сотрудница центра находится под подпиской о невыезде.

Как летом сообщалось в официальном пресс-релизе ФСБ, в 2023–2024 годах сотрудница АНО совместно с уроженцами Таджикистана создали механизм для незаконного пребывания иностранных граждан в России. Иностранцам в центре за определенную оплату помогали получать патенты, разрешения на временное проживание, вид на жительств, на основании фиктивных сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ.

В Прикамье пресекли канал нелегальной миграции
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#Происшествия#Общество#Суд#ФСБ#Мигранты#Незаконные мигранты
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