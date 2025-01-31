Организаторов нелегальной миграции из Перми оставили в СИЗО

Речь идет об уголовном деле, возбужденном еще прошлым летом, первый раз меру пресечения Юнусовым и Сафарову избирали в июле 2024 года. Тогда же, судя по материалам суда, проходил обыск у сотрудницы локального центра тестирования при АНО «Союзэкспертиза-Пермь», созданном на базе ПТПП. Сотрудница центра находится под подпиской о невыезде.