Организаторов нелегальной миграции из Перми оставили в СИЗО

Posted 31 января, 08:18
Published 31 января, 08:18
Modified 31 января, 08:20
Updated 31 января, 08:20
Ленинский районный суд оставил в СИЗО до 22 марта трех иностранцев — Алиакбара и Джамшеда Юнусовых и Мирзомурода Сафарова. Всех их обвиняют в организации канала незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору (ч.2 п., а ст. 322 УК РФ), стало известно журналисту Properm.ru из достоверных источников. Определение суда обвиняемые граждане Таджикистана в Пермском краевом суде они не обжаловали, подтвердили в инстанции.
Адвокаты иностранцев просили суд назначить их подзащитным более мягкую меру пресечения — домашний арест, но им было отказано.
Речь идет об уголовном деле, возбужденном еще прошлым летом, первый раз меру пресечения Юнусовым и Сафарову избирали в июле 2024 года. Тогда же, судя по материалам суда, проходил обыск у сотрудницы локального центра тестирования при АНО «Союзэкспертиза-Пермь», созданном на базе ПТПП. Сотрудница центра находится под подпиской о невыезде.
Как летом сообщалось в официальном пресс-релизе ФСБ, в 2023–2024 годах сотрудница АНО совместно с уроженцами Таджикистана создали механизм для незаконного пребывания иностранных граждан в России. Иностранцам в центре за определенную оплату помогали получать патенты, разрешения на временное проживание, вид на жительств, на основании фиктивных сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ.