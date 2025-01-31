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Posted 31 января, 03:02

Published 31 января, 03:02

Modified 31 января, 03:02

Updated 31 января, 03:02

Пермская актриса Зоя Бербер снялась в фильме о группе «Звери»

Пермская актриса Зоя Бербер снялась в фильме о группе «Звери»

31 января 2025, 03:02
Фото: компания «Наше кино».
В кинотеатрах картина выйдет в апреле.

Пермская актриса Зоя Бербер снялась в фильме «Все, что тебя касается», посвященного группе «Звери». Трейлер вышел 30 января.

Драмеди «Все, что тебя касается» — это история о 18-летней Маше, которая ищет своего папу. Она всегда думала, что отец ее бросил, но однажды нашла дневник мамы, и узнала, что его зовут Павел Соколов, и что родители познакомились на концерте «Зверей». В VK Маша видит пост Павла о выступлении этой группы и отправляется на концерт, чтобы узнать правду.

«Море шуток, знакомые каждому хиты и трогательные моменты, которые погрузят зрителей в атмосферу юности и первых эмоций», — обещают создатели картины. Главные роли в проекте исполнили Маша Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Олег Чугунов и другие. На большие экраны фильм выйдет 10 апреля.

Режиссер ленты — Александр Войтинский, работавший над картинами «По щучьему велению», «Призрак», «Огниво». Он большой друг группы «Звери», которая приняла участие в создании «Все, что тебя касается». Лидер команды Рома Зверь выступил продюсером и композитором фильма.

Съемки проходили в Москве и Подмосковье, а также, впервые в истории — прямо на живом стадионном концерте «Зверей» на БСА «Лужники», на котором собралось более 45 тысяч зрителей.

Видео: компания «Наше кино».
#Видео#Фильм#Зоя бербер#Трейлер
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