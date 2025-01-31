Пермская актриса Зоя Бербер снялась в фильме о группе «Звери»

Posted 31 января, 03:02
Published 31 января, 03:02
Modified 31 января, 03:02
Updated 31 января, 03:02
Пермская актриса Зоя Бербер снялась в фильме «Все, что тебя касается», посвященного группе «Звери». Трейлер вышел 30 января.
Драмеди «Все, что тебя касается» — это история о 18-летней Маше, которая ищет своего папу. Она всегда думала, что отец ее бросил, но однажды нашла дневник мамы, и узнала, что его зовут Павел Соколов, и что родители познакомились на концерте «Зверей». В VK Маша видит пост Павла о выступлении этой группы и отправляется на концерт, чтобы узнать правду.
«Море шуток, знакомые каждому хиты и трогательные моменты, которые погрузят зрителей в атмосферу юности и первых эмоций», — обещают создатели картины. Главные роли в проекте исполнили Маша Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Олег Чугунов и другие. На большие экраны фильм выйдет 10 апреля.
Режиссер ленты — Александр Войтинский, работавший над картинами «По щучьему велению», «Призрак», «Огниво». Он большой друг группы «Звери», которая приняла участие в создании «Все, что тебя касается». Лидер команды Рома Зверь выступил продюсером и композитором фильма.
Съемки проходили в Москве и Подмосковье, а также, впервые в истории — прямо на живом стадионном концерте «Зверей» на БСА «Лужники», на котором собралось более 45 тысяч зрителей.