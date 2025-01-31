Пермская чиновница в суде пытается вернуть себе деньги за Mercedes

Как рассказали журналисту Properm.ru информированные собеседники, Плюснина и ее юрист Эдуард Утяганов пытаются доказать, что требование прокуратуры и решение суда об изъятии у чиновницы денег нарушают ее гражданские права на совершение сделок. Как они указывают в апелляционной жалобе, прокуратура не доказала тот факт, что женщина имела возможность купить люксовый Mercedes-Benz за 500 тыс. рублей, а не за установленную экспертизой стоимость в 7,96 млн рублей. Это доказательство юрист Утяганов еще в суде первой инстанции основывал на том, что прокуратурой не оспаривался факт приобретения соответчиком по делу и продавцом автомобиля Сергеем Айбой за 500 тыс. рублей у компании «Транстехком».