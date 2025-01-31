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Posted 31 января, 12:48

Published 31 января, 12:48

Modified 31 января, 12:50

Updated 31 января, 12:50

Пермская чиновница в суде пытается вернуть себе деньги за Mercedes

Пермская чиновница в суде пытается вернуть себе деньги за Mercedes

31 января 2025, 12:48
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Возле кормушки
В ноябре прошлого года в суде сотруднице соцзащиты указали на необходимость вернуть в бюджет России 7,96 млн рублей.

Сегодня, 31 января, в Пермский краевой суд на рассмотрение поступила апелляционная жалоба представителя сотрудницы управления соцзащиты Индустриального района Натальи Плюсниной на решение об изъятии у нее в доход России 7,96 млн рублей. Речь идет об иске прокурора Перми к чиновнице, оформившей на себя Mercedes-Benz GLE 4MATIC, купленный, по ее словам, за 500 тыс. рублей.

Как рассказали журналисту Properm.ru информированные собеседники, Плюснина и ее юрист Эдуард Утяганов пытаются доказать, что требование прокуратуры и решение суда об изъятии у чиновницы денег нарушают ее гражданские права на совершение сделок. Как они указывают в апелляционной жалобе, прокуратура не доказала тот факт, что женщина имела возможность купить люксовый Mercedes-Benz за 500 тыс. рублей, а не за установленную экспертизой стоимость в 7,96 млн рублей. Это доказательство юрист Утяганов еще в суде первой инстанции основывал на том, что прокуратурой не оспаривался факт приобретения соответчиком по делу и продавцом автомобиля Сергеем Айбой за 500 тыс. рублей у компании «Транстехком».

В целом, говорится в апелляционной жалобе, по мнению юриста Утяганова, суд вышел за пределы своих полномочий, вынося решение по иску прокуратуры к Плюсниной.

В настоящее время, судя по картотеке, дело еще не поступило на рассмотрение какому-либо судье, дата рассмотрения жалобы не назначена.

В феврале прошлого года прокурор Перми вышел с иском к чиновнице Наталье Плюсниной об изъятии у нее в доход государства автомобиля Mercedes-Benz GLE 4MATIC, приобретенного на неустановленные доходы. Поскольку на момент рассмотрения дела люксовый кроссовер оказался перегнанным в Казахстан, прокуратура уточнила требования и попросила изъятии у Плюсниной в доход России 7,96 млн рублей. По имеющейся у Properm.ru информации, сейчас в отношении Плюсниной идет еще одна проверка, связанная с ее недвижимостью.

Как рассказали журналисту Properm.ru знакомые с ситуацией собеседники, автомобиль купил сын Плюсниной Роман Назаров, но по личным соображениям решил оформить его на мать. Этот поступок он объяснял тем, что не хотел, чтобы транспортное средство стало предметом финансовых претензий супруги. Однако, подтвердить источник доходов на покупку элитного Mercedes-Benz никто в ходе процесса не смог. Изначально чиновница утверждала, что покупка обошлась ей в 500 тыс. рублей, для установления реальной стоимости потребовалась судебная экспертиза.

Чиновница из Перми не хочет платить 8 миллионов за угнанный в Казахстан Mercedes
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#Общество#Суд#Возле кормушки#Прокуратура#Коррупция
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