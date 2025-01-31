Пермских влюблённых приглашают на романтичную автобусную экскурсию

Posted 31 января, 10:11
Published 31 января, 10:11
Modified 31 января, 10:12
Updated 31 января, 10:12
С 14 февраля, в честь Дня всех влюбленных, перевозчик городского автобусного маршрута №300т запускает серию вечерних экскурсий «Формула любви! Романтический вечер в Перми». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Экскурсии будут проводиться по пятницам в 19:00. Время одной экскурсии составит порядка двух часов.
В ходе экскурсии профессиональный гид расскажет истории о тихом семейном счастье знаменитых пермяков, любовных треугольниках, о невероятной жертвенности и разбитых судьбах горожан и гостей города. Пассажиры смогут увидеть старинные особняки и памятники, связанные с романами и судьбами известных людей, услышать истории об отношениях мужчин и женщин в разные эпохи города и попробовать разгадать вечную загадку этого необъяснимого чувства.
Во второй части экскурсионной программы в музее Аптекарского двора гостей экскурсии ждёт захватывающее путешествие в прошлое, когда красота была настоящим испытанием для здоровья — пудра могла стать причиной отравления, а косметика содержала в себе всю таблицу Менделеева.
Кроме того, здесь же пройдет мастер-класс, на котором у каждого будет возможность создать свой особый и неповторимый аромат любви — аромасаше, которое станет личной и индивидуальной композицией. Ароматы наполняют, расслабляют, заряжают энергией и силами в зависимости от компонентов. Созданное своими руками аромасаше может стать оригинальным подарком для себя и близких.
Узнать расписание экскурсий и купить билеты можно в сообществе маршрута ВКонтакте, а также на сайте 300т.рф.
В сентябре минувшего года в Перми запускали маршрут экскурсионного автобуса «Огни вечерней Перми» ко Всемирному Дню туризма.