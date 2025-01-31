Пермских влюблённых приглашают на романтичную автобусную экскурсию

Кроме того, здесь же пройдет мастер-класс, на котором у каждого будет возможность создать свой особый и неповторимый аромат любви — аромасаше, которое станет личной и индивидуальной композицией. Ароматы наполняют, расслабляют, заряжают энергией и силами в зависимости от компонентов. Созданное своими руками аромасаше может стать оригинальным подарком для себя и близких.